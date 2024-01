Fleximan, occhio a non esaltarlo troppo online 'Si potrebbe rischiare l'apologia di reato'

Non si placa il numero di autovelox distrutti da quello che è già stato ribattezzato Fleximan, il giustiziere dei rilevatori. Fra gli ultimi abbattuti, un velox presente in Lombardia, in provincia di Bergamo, ma si parla anche di un altro caso nel padovano.

Quasi sicuramente non sarà la stessa mano a “far fuori” gli autovelox, anche perchè segnalazioni giungono un po' da tutto il nord Italia, ma in ogni caso il fenomeno sta prendendo delle pieghe un po' preoccupanti e sui social e online sono moltissimi coloro che stanno esaltando il giustiziere.

Bisogna essere chiari e fermi, e lo ribadiamo per l'ennesima volta: abbattere un autovelox, anche se magari irritante come quello killer di Ventimiglia, è assolutamente un reato, di conseguenza sarebbe meglio non incitare tali comportamenti al di sopra della legge.

E il rischio è che per i fan di Fleximan possa prefigurarsi l'apologia di reato, ovvero la "condotta consistente nella difesa o nell'esaltazione di fatti o comportamenti illeciti o comunque contraria alle leggi, che si differenzia dall'istigazione per una minore capacità di influenzare i soggetti cui è rivolta", così come si legge sul Dizionario Giuridico, riportato da IlGiornale.

A riguardo il Corriere della Sera ha interpellato il procuratore capo di Treviso, Marco Martani, che ha spiegato: "Potrebbe configurarsi l’apologia di reato. Dovrei verificarla bene, è una fattispecie vincolata da determinati presupposti di legge, ma questo è danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio". Per molti Fleximan è un eroe, ma chi lo esalta rischia appunto nell'apologia, ovvero, difendere pubblicamente chi commette atti illeciti.

Del resto in questi ultimi giorni si è letto di tutto online, come ad esempio chi incita l'abbattimento di ulteriori autovelox, compresi anche quelli che reggono le telecamere del Comune, e in generale sono decine coloro che non si nascondono e festeggiano per quanto sta avvenendo.

C'è comunque anche qualcuno che fa notare la gravità della situazione, "Quanto piangerà quando lo beccheranno", afferma un ragazzo, mentre un altro utente sottolinea: "Con tutto il rispetto, quando li rimetteranno pagheremo noi". E ancora: "Apprezzare il vandalismo è incivile. È una scusa la 'cassa'. È voler fare i comodi propri correndo, e correndo si fanno vittime".