Fleximan, Mauro Corona fa il tifo per lui: 'Autovelox servono solo a fare cassa'

Fleximan ha ragione oppure no? Ecco la domanda che in questi ultimi giorni ha letteralmente diviso l'intero Paese in tifosi e detrattori del misterioso sterminatore di autovelox. Tra i primi adesso c'è anche lo scrittore Mauro Corona, che in tv ha espresso il proprio dubbio riguardo i rivelatori di velocità: "Servono solo per far cassa"...

Intervenuto nella trasmissione "È sempre Carta Bianca" condotta da Bianca Berlinguer, Corona ha prima ricordato di quando aveva riportato il problema degli autovelox al presidente del consiglio Giorgia Meloni in occasione della precedente trasmissione della Berlinguer su Rai 3, sottolineando la presunta approvazione della Premier, poi ha affondato il colpo, mantenendo però sempre le distanze dalle azioni di Fleximan: "Non approvo perché si rischia l'apologia di reato" ha detto Corona.

Riguardo al supereroe-vandalo tanto amato sui social e non solo (perché tutti amano Fleximan? Milioni di italiani non rispettano i limiti di velocità), lo scrittore su Rete 4 ha affermato che "ero in contatto con Giorgia Meloni e dissi che questi autovelox servivano solo per fare cassa ed è così" poi ha continuato, "la Meloni mi disse: 'Ha ragione Corona'". Il problema della sicurezza? "Faccio notare che la demagogia e l'ipocrisia non vanno bene" ha detto sempre lo scrittore, che poi ha argomentato così: "Se io voglio correre, corro quanto voglio e poi rallento quando passo davanti all'autovelox. Allora o tappezziamo il paese di autovelox oppure stiamo zitti. Perché chi vuole correre, corre comunque".

Infine, Mauro Corona ha anche avanzato qualche dubbio sulla motivazione che gli autovelox servano per la sicurezza stradale, "pura demagogia - ha commentato -. Mi spiace per chi resta ucciso, ma questa è demagogia". Mentre le ricerche dei vari Fleximan vanno avanti, i primi emuli vengono beccati, così in Piemonte ha parlato il primo Fleximan: 'Autovelox fanno solo cassa, è tutto un magna magna'.