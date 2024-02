Fleximan, ennesima vittima: autovelox abbattuto nel ravennate, è il quarto in zona

Fleximan continua ancora a colpire, o forse sono soltanto degli imitatori dell'anonimo sterminatore di autovelox; fatto sta che in giro per le strade italiane i rivelatori di velocità cadono a terra uno dopo l'altro. L'ultimo caso nel ravennate: segato un dispositivo installato solamente nel 2022.

Nella mattina di mercoledì 7 febbraio 2024, a Sant'Alberto, in provincia di Ravenna, le forze dell'ordine hanno rivelato l'abbattimento di un autovelox lungo la strada provinciale numero 24. Non si sa con certezza se il gesto sia riconducibile a Fleximan oppure no, fatto sta che l'esecuzione con cui è stato buttato giù il dispositivo sembra essere proprio quella divenuta famosa in questi ultimi mesi: taglio con un flessibile.

Nonostante Fleximan abbia legato il suo nome al Veneto, simili azioni si sono ripetute anche in altri luoghi, come per esempio in Piemonte, dove è partita la prima denuncia (parla il primo Fleximan denunciato: 'Autovelox fanno solo cassa, è tutto un magna magna'), ma anche in Puglia, nel leccese. Anche la zona di Ravenna non è nuova queste gesta.

Si tratta, infatti, del quarto autovelox abbattuto dopo quello di Osteria (in via Dismano), quello di Castel Bolognese (in via Borello) e quello sulla circonvallazione di Faenza. Infine, il rivelatore di Sant'Alberto. L'autovelox in questione, come già sottolineato, era stato installato solo due anni fa, e aveva il limite di velocità impostato a 70 km/h. Dopo il taglio è stato lasciato cadere nel campo adiacente alla strada, dove è stato rinvenuto dalla Polizia provinciale e dalla Polizia locale di Ravenna, intervenute sul posto.

Nelle ultime settimane Fleximan era passato da essere un vandalo a una sorta di eroe, e addirittura sindaci, forze dell'ordine e opinionisti in TV hanno cominciato a passare dalla sua parte (Fleximan, Mauro Corona fa il tifo per lui: 'Autovelox servono solo a fare cassa'). Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell’Unione Province d'Italia, non vuole alimentare questa narrazione. "Sta passando un messaggio molto pericoloso: che le regole possano essere liberamente infrante a discrezione del singolo cittadino senza conseguenze", un estratto del commento del sindaco raccolto dalla testata Ravenna Today. (Foto cover: Massimo Argnani, Ravenna Today)