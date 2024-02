Fleximan è arrivato anche nel milanese: 4 autovelox abbattuti a Buccinasco in poche ore

Dopo l'ultimo autovelox abbattuto a Ivrea, lungo la Statale, Fleximain è tornato in azione e per la prima volta lo si è visto all'opera in provincia di Milano, precisamente in quel di Buccinasco.

Un blitz che ha portato all'abbattimento di ben quattro autovelox nel giro di poche ore, tra l'altro tutti nuovissimi come riferisce il Corriere della Sera, in quanto installati nel pomeriggio di lunedì: la sera erano già stati abbattuti.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un “lupo solitario” o di un gruppo di persone, fatto sta che le autorità hanno già fatto scattare le indagini ed hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire ai responsabili.

Gli autovelox abbattuti sono quelli che erano stati posizionati in via Lomellina-Meucci, in via Emilia e in via De Amicis, dislocati in maniera strategia alla luce degli incidenti che si erano verificati negli ultimi mesi, alcuni dei quali con feriti gravi se non addirittura mortali.

Dura la reazione del sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti: «Non volete rischiare una multa? Rispettate i limiti, andate piano, rispettate la vita. Senza considerare che stiamo spendendo soldi pubblici per tutelare la sicurezza di tutti». E ancora: «Per favore, non chiamiamoli "Fleximan". Questi sono delinquenti. Una volta che i responsabili saranno rintracciati, ci muoveremo come previsto dal codice penale. Quanto successo è ignobile, e certi gesti non ci intimidiscono. Gli agenti di Polizia locale continueranno con i controlli quotidiani e ripristineremo anche le postazioni per i controlli elettronici».

Secondo quanto stabilisce l'articolo numero 635 del codice penale, coloro che distruggono un autovelox rischiano da sei mesi fino ai tre anni di reclusione per il reato di danneggiamento di beni pubblici, oltre che quello di interruzione di pubblico servizio, che comporta un altro anno di galera. «I controlli per rendere le strade più sicure e limitare la velocità in tratti dove troppo spesso si superano i limiti di velocità non si fermeranno», hanno fatto sapere ancora dal Comune di Buccinasco, visibilmente adirati per quanto accaduto.

Fleximan aveva fino ad ora colpito a Bergamo, ma anche Cremona e Como, ma fino ad oggi la provincia di Milano era rimasta “incontaminata”.