Fixie Inc. Backspin, l'e-bike con motore invisibile e recupero dell'energia

Molte delle e-bike presenti attualmente sul mercato sono funzionali ma dall’aspetto non proprio aggraziato e alquanto goffo, la nuova Backspin di Fixie Inc. non ha però nulla a che fare con loro: sembra infatti una muscolare per quanto è pulita e lineare.

Il suo segreto? Il motore di ultima generazione Zehus All in One, nascosto nella parte posteriore della Backspin, compresa la batteria. Un motore elettrico che garantisce fino a 40 Nm di coppia in fase di pedalata, mentre la batteria da 172 Wh è sufficiente per 30-60 km di strada, a seconda del livello di assistenza - che si può gestire all’interno dell’app companion.

Questa batteria si ricarica completamente in 3 ore, non si può rimuovere ed è dunque necessario connettere l’intera bicicletta alla rete elettrica - un dettaglio che potrebbe scoraggiare chi vive in appartamento. Tuttavia parte dell’energia si può recuperare anche in fase di marcia: grazie “all’effetto Backspin” infatti (ovvero al recupero dell’energia cinetica) la pedalata può ricaricare parzialmente la batteria, soprattutto in discesa.

La Fixie Inc. Backspin non è ammortizzata, ha però pneumatici larghi 35 mm che permettono di pedalare anche su percorsi ruvidi, inoltre il suo peso non va oltre i 13,5 kg, è dunque anche più leggera di molte bici solo muscolari. La nuova Fixie Inc. Backspin si può acquistare su Bikester in diverse misure e colori al prezzo di 1.899 euro. (Foto: David Schultheiss)