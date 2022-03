Fittipaldi sostituirà Mazepin in Bahrein: Haas pensa al futuro

Solo due settimane separano i fan dal ritorno della Formula 1 con il nuovo Campionato del Mondo che con il cambio di regolamento si preannuncia più avvincente che mai. Ad ogni modo, a seguito dell'invasione russa in Ucraina, il team statunitense Haas ha rinunciato al main sponsor e, con esso, al pilota Mazepin.

Il licenziamento di Nikita Mazepin sembrava quasi scontato dopo l'interruzione della partnership con Uralkali, azienda molto legata al pilota russo per via del padre. Da allora, Haas è rimasta senza un pilota ed è immediatamente corsa ai ripari per individuare colui che gareggerà al fianco di Mick Schumacher.

La scuderia, nelle scorse ore, ha fatto sapere che sarà Fittipaldi a prendere il posto di Mazein per i test in Bahrein che si terranno dal 10 al 12 marzo. Ad ogni modo, Haas ha aggiunto che per il momento la compagnia sta valutando tutte le opzioni possibili, anche a lungo termine, e dunque nulla è ancora deciso. Tra i candidati non è da escludere anche Antonio Giovinazzi, attualmente in forza alla Formula E, che per via della sua esperienza e dei legami con Ferrari potrebbe risultare un'ottima base di partenza per ripartire quest'anno.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni, se non le prossime ore, per tutte le conferme del caso. E voi, invece, vorreste rivedere Giovinazzi in F1? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.