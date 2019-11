Fisker Ocean, il SUV EV con tetto fotovoltaico che non si compra: si noleggia via app

Il mercato automotive sarà sempre più SUV-oriented nei prossimi anni, anche - e forse soprattutto - in campo elettrico. Anche per questo motivo è stato appena presentato il nuovo veicolo urbano Fisker Ocean.

Un nome che potrebbe derivare dai materiali scelti per produzione dei suoi tappetini: le reti da pesca riciclate dall’oceano. Un SUV totalmente elettrico pensato - paradossalmente - per non essere venduto a nessuno, Fisker infatti non porterà il suo Ocean sul mercato classico, bensì si potrà ordinare tramite leasing utilizzando semplicemente l’app per smartphone del produttore.

Altra particolarità dell’auto è il suo tettuccio fotovoltaico, che nelle promesse di Fisker sarà in grado di ricaricare la batteria per 1.600 km l’anno - totalmente gratuiti, che scenderanno dal cielo insieme ai raggi del sole. Ma quale sarà la sua autonomia nominale?

L’accumulatore da 80 kWh montato nel pianale offrirà fra i 400 e i 480 km con una singola carica, parliamo dunque di un prodotto estremamente interessante la cui produzione partirà nel 2021, mentre la sua presentazione ufficiale avverrà già il 4 gennaio del 2020 - giusto per iniziare l’anno col botto. Le consegne però non avverranno prima del 2022, tocca dunque mettersi comodi e attendere con infinita pazienza. Che sia questo il futuro della mobilità elettrica, il leasing tramite app?