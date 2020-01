Fisker Ocean, il piccolo SUV 100% elettrico da 'meno' di 30.000$ è realtà

Fisker ha stupido il mondo con l'annuncio del prezzo ufficiale del suo SUV Ocean. Il veicolo completamente elettrico sarà presentato sul mercato a meno di 30.000$. È uno dei prezzi più aggressivi che ci sia capitato di coprire per quel che riguarda il segmento dei veicoli elettrici.

Quello della Fisker, chi segue con attenzione il mercato automotive lo sa bene, è un gran ritorno di fiamma. Un'azienda atipica, con diversi modelli interessanti all'attivo, ma una storia relativamente breve: fondata nel 2007, l'originale Fisker Automotive aveva chiuso i battenti per bancarotta tra il 2012 e il 2013.

Il brand è rimasto di proprietà di Henrik Fisker, leggendario "papà" di alcune delle sportive più iconiche di marchi come BMW e Aston Martin (DB9, Vantage per citarne un paio). Ora Fisker ha creato una nuova società, con la volontà di puntare tutto sulla disruption del segmento in piena ascesa delle elettriche.

Il Fisker Ocean si preannuncia come un SUV dalle dimensioni contenute piuttosto interessante. La "preda" della Fisker è evidente: il Model Y.

Si parte con un prezzo più in linea con le aspettative, circa 39.000$, il veicolo si può già prenotare con un deposito di poco meno di 300$. La cosa interessante è che anche possibile prenderlo con un leasing molto flessibile da 379$ al mese, con il mezzo che può essere riconsegnato in qualsiasi momento — quasi su modello Netflix.

Perché si parla, ad ogni modo, di un prezzo sotto ai 30mila? Perché Fisker mette già in conto gli incentivi fiscali americani con un tax credit da ben 7.500$. Ed ecco che per il consumatore il prezzo si sgonfia scendendo a 29.999$: davvero notevole.