La Fisker Ocean in Europa con il battery swap: è questo il futuro?

La Fisker Ocean, interessante SUV elettrico Made in Usa, sarà disponibile negli Stati Uniti e in Europa con il sistema Battery Swap. Dopo Nio, che ha già sperimentato questo “dispositivo” nel Vecchio Continente, ora anche Fisker si mette in coda promettendo di abbattere i tempi di ricarica delle batterie.

Si tratta di una soluzione che non è inedita ne tanto meno recentissima, ma che comunque è molto interessante soprattutto ora che le auto elettriche stanno diffondendosi sempre di più. In poche parole, per chi non sapesse cosa sia il Battery Swap, la batteria non si compra ma si cambia: si porta la macchina in una sorta di garage aperto, si toglie la vecchia batteria, si prende quella nuova (già carica), e si può tornare a guidare.

Cambiare batteria comporta quindi un tempo brevissimo, una manciata di minuti, la stessa durata di fare ad esempio il pieno di benzina. La Fisker Ocean si appoggerà al sistema sviluppato da Ample, e il servizio entrerà in funzione fra circa un anno, nel primo trimestre del 2024.

Fisker ha spiegato che la batteria sostituibile sarà destinata a "operatori di flotte che stanno cercando di passare alla mobilità elettrica senza compromessi economici o operativi. La tecnologia di Ample – aggiunge l'azienda - consente di implementare rapidamente l'infrastruttura dei veicoli elettrici in modo che Fisker possa rendere i suoi veicoli disponibili a mercati più ampi con tempi più rapidi".

Così invece Henrik Fisker, il CEO dell'omonima casa automobilistica: “Siamo entusiasti di offrire l'innovativo sistema di sostituzione della batteria di Ample, che porterà un nuovo livello di accessibilità alla Fisker Ocean e potenzialmente agli altri veicoli che intendiamo portare sul mercato in futuro”.

Gli ha fatto eco il CEO di Ample, Khaled Hassounah, che ha osservato: "Non vediamo l'ora di contribuire a rendere Fisker Ocean disponibile a un ampio segmento di clienti come parte del nostro obiettivo di portare più veicoli elettrici sulla strada". La Fisker Ocean ha un'autonomia che varia dai 400 ai 600 km e i prezzi invece vanno dai 40 ai 70mila euro a secondo di allestimento, propulsione e optional.