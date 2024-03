Fisker, finisce il sogno dell'elettrica USA? Starebbe per dichiarare bancarotta

L'ultima assemblea degli azionisti sarebbe stata un disastro in casa Fisker. L'azienda avrebbe ammesso agli investitori una situazione finanziaria critica, con la necessità di cercare velocemente nuove partnership e finanziamenti per evitare di chiudere. Un tentativo lo ricordiamo con la proposta di Fisker di realizzare un'auto per il papa.

Nonostante il clamore che circondava questa startup di veicoli elettrici, essa pare non sia riuscita a convincere abbastanza persone ad acquistare i suoi veicoli. La storia recente di Fisker sembrava dovesse vedere una svolta nel 2023 con il lancio del SUV Ocean e piani per introdurre altri modelli di veicoli elettrici, come il camioncino elettrico Alaska. Nonostante l'azienda abbia prodotto ben oltre 10.000 SUV Fisker Ocean nel 2023, solo la metà è stata consegnata ai clienti. Per questa ragione, l'azienda ha tagliato il prezzo della Ocean di ben 7.500 dollari.

Questi problemi hanno messo Fisker in una posizione difficile, come confermato durante la conferenza sugli utili del quarto trimestre del 2023. Senza prospettive di vendita e una riserva di liquidità in esaurimento, l'azienda potrebbe non avere altra scelta che dichiarare fallimento. Il mese scorso, ha venduto veicoli elettrici per 273 milioni di dollari, ma ha accumulato oltre 1 miliardo di dollari di debiti.

Fisker Ocean ha avuto diversi problemi infatti, dai problemi di certificazione di sicurezza fino ai recenti problemi software. Questi fattori hanno reso difficile per Fisker "sbarazzarsi" dei suoi ultimi 5.000 veicoli in stock. Secondo il Wall Street Journal, Fisker avrebbe consulenti di ristrutturazione aziendale per prepararsi a una possibile bancarotta.

In caso di bancarotta, come già menzionato, sarebbe la seconda volta che Henry Fisker non riesce a dare redditività ad una casa automobilistica. Il suo primo tentativo, Fisker Automotive, fallì nel 2013. Henry Fisker vendette le attività dell'azienda, ma mantenne il marchio. Nel 2016, fondò l'attuale Fisker Inc., ma il copione pare si stia per ripetere.

