Fisker verso il fallimento, la Ocean riceve uno sconto clamoroso di 24.000 dollari

Il rischio del fallimento sembra incutere molto timore a Fisker, una giovane start-up produttrice di auto elettriche di origine californiana. Quindi, ecco la soluzione: abbassare i prezzi di vendita, o meglio, letteralmente 'stracciare' il listino della Ocean. Ecco la strategia per evitare la bancarotta.

Il mercato delle quattro ruote stenta a decollare davvero come ai tempi d'oro pre-COVID, eppure i produttori diventano sempre più ricchi. A rivelarlo è stato il direttore della rivista Quattroruote durante un'intervista rilasciata al quotidiano La Verità. Dunque i brand, in un periodo di 'secca' come questo, riuscirebbero lo stesso a gonfiare le proprie tasche. Come? Beh, lo schema è semplice: si vende poco, ma quel poco viene fatto pagare tanto, tantissimo anzi; o comunque molto di più di quanto avveniva prima. Eppure, non è così per tutti...

Negli Stati Uniti d'America, e più precisamente nello stato della California, esiste un brand automobilistico che in questo momento di soldi nelle tasche ne ha ben pochi. Secondo quanto rivelato dalla fonte, infatti, Fisker nelle ultime settimane ha dovuto confrontarsi con una grande perdita di valore delle proprie quote, tant'è che al momento rischierebbe di essere 'sospesa' dalla borsa di New York (Fisker, finisce il sogno dell'elettrica USA? Starebbe per dichiarare bancarotta).

Inoltre, le varie recensioni sul suo modello Ocean che arrivano dalle più importanti testate di settore a stelle e strisce sembrano essere poco benevole nei confronti del veicolo, e l'accordo che la giovane azienda avrebbe dovuto siglare con un importante colosso dell'automotive (forse Nissan), in grado di salvarla da questo momento buio, sembrerebbe essere saltato. Insomma, secondo quanto affermato dal fondo speculativo Great Hill Capital, il fallimento di Fisker sembra ormai "inevitabile". Ma forse c'è ancora un'ultima spiaggia...

L'obiettivo è quello di aumentare le vendite, e quindi i profitti, e il metodo è molto semplice: seguire il percorso inverso di tutti gli altri produttori, abbassando i prezzi. E di tanto, tantissimo (Fisker Ocean, taglio di prezzo di 7.500 dollari, ed è tutto merito di Elon Musk). La Fisker Ocean è appena passata dal costare 61.499 dollari (56.794 euro) a 37.499 dollari (34.632 euro), una riduzione monstre pari a 24.000 dollari (circa 22.000 euro).

