Fisker annuncia quattro nuovi modelli elettrici per sfidare Tesla

La storia della Fisker è lunga e complicata, il designer Henrik Fisker la fondò nel 2007 forte delle sue esperienze in Aston Martin e BMW. Da allora una serie di fallimenti, cambi di proprietà e nuove società secondarie, come la Karma Automotive.

L’attuale Fisker è stata fondata nel 2016 ed ha puntato tutto sull'elettrico. È recente la notizia dell’uso della piattaforma Volkswagen MEB per le future Fisker, un dato che la rende una seria concorrente nella gara alla mobilità elettrica. Henri Fisker ha annunciato che entro il 2025 l’azienda produrrà quattro modelli, tutti elettrici. Il più imminente è il SUV Ocean, presentato come Concept al CES 2020, sarà basato sulla piattaforma MEB e al lancio previsto ad inizio 2021 costerà 38.000$ (circa 32.000€ al cambio attuale), una cifra per la quale ha già attirato un gran numero di potenziali clienti.

Il secondo veicolo sarà una berlina sportiva basata sulla EMotion, concept vista al CES 2018. La concorrente della Tesla Model 3 sarà disponibile nel 2022 e Fisker spera che per allora sarà disponibile la tecnologia con batterie allo stato solido. La berlina di Fisker sarà un modello più costoso e dalla produzione dai numeri più esigui rispetto alla Ocean. Alla Ocean sarà affiancato un altro crossover, più sportivo e con linee da SUV-coupé, sulla falsariga della BMW X4 o dell’Audi e-tron Sportback. La gamma si concluderà con un pick-up elettrico di chi ancora non si hanno informazioni, il segmento sarà importantissimo per il mercato americano e partirà nel 2021 con l’introduzione del Tesla Cybertruck e dei modelli di Rivian e Nikola. Non sarà facile, Fisker dovrà impegnarsi per rosicchiare delle quote di mercato.

Henrik Fisker ha inoltre dichiarato che tutti i componenti delle sue vetture elettriche proverranno da produttori e fornitori leader a livello mondiale. Auguriamo buona fortuna all'azienda californiana che è in procinto di essere valutata in borsa.