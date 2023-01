Firestone presenta Firehawk Sport: lo pneumatico per gli amanti della guida sportiva

New entry nella gamma di pneumatici Firestone. Il marchio annuncia oggi il lancio dello pneumatico estivo Firehawk Sport, ad alte prestazioni e progettati per gli automobilisti amanti della guida sportiva.

Nato per il segmento Mid, Firehawk Sport è prodotto in Europa ed offre maneggevolezza ed aderenza su tutte le superfici in qualsiasi condizione. In fase di progettazione gli ingegneri hanno cercato di incontrare le diverse esigenze degli amanti della guida sportiva, offrendo al contempo un buon rapporto di qualità-prezzo senza scendere a compromessi in termini di sicurezza.

Firehawk Sport offre una reazione rapida in sterzata e garantisce il controllo del veicolo con velocità elevate in curva. Ciò è possibile grazie al profilo sportivo, i fianchi asimmetrici e l’ottimizzazione virtuale dell’area di contatto.

Lo pneumatico ha ottenuto l’etichettatura “A” nell’Unione Europea che ne certifica il controllo e l’aderenza del bagnato. Rispetto al modello precedente offre anche un’eccellente frenata sulle superfici asciutte con distanza di arresto ridotta del 9%.

Firehawk Sport sarà disponibile da gennaio 2023 in 36 misure, da 18 a 20” e coprirà un’ampia gamma di vetture e SUV.

”Firestone Firehawk Sport è un pneumatico che rappresenta al 100% il brand Firestone”, ha dichiaratoSteven De Bock, Vice President Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA. “Firehawk Sport incarna l’affidabilità e la garanzia di qualità per cui il marchio è riconosciuto da oltre 100 anni, il tutto a un prezzo accessibile. Ma è anche un pneumatico in grado di riaccendere la passione per la guida dei nostri clienti o di portarla a un livello superiore. È un pneumatico che performa al meglio per lasciare agli automobilisti il massimo del divertimento, permettendo di sentire la potenza tra il volante e la strada e assicurando in ogni momento il pieno controllo.”