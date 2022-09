A Firenze fino a 7.500 euro di bonus per rottamare veicoli inquinanti

Non solo Ecobonus nazionale. A Firenze, come a Milano del resto (a Milano i nuovi bonus per veicoli green), i cittadini avranno presto a disposizione 2,5 milioni di euro per rottamare i loro veicoli inquinanti in favore di qualcosa di più ecologico.

I nuovi bonus del Comune di Firenze saranno disponibili a partire dal 26 settembre 2022, sia per i privati che per le aziende. Si tratta di fondi in arrivo dal Ministero della Transizione Ecologica, erogati dal Comune di Firenze in accordo con la Regione Toscana. Rispetto ai bonus comunali del passato, è stato introdotto il criterio ISEE per i residenti e la possibilità da parte delle imprese di fare richiesta anche nei comuni della "cintura metropolitana". Ma quanto valgono questi nuovi bonus?

I residenti di Firenze potranno avere, in aggiunta all'eventuale Ecobonus statale, fino a 7.500 euro di contributo con ISEE fino a 36.000 euro, per i veicoli di trasporto merci dedicati alle imprese è invece possibile arrivare a 10.000 euro. L'80% dei fondi sarà destinato ai cittadini di Firenze, solo il 20% alle aziende, partite IVA ed ETS. I cittadini avranno così a disposizione 2 milioni di euro, mentre le imprese avranno 500.000 euro, fondi che queste ultime potranno richiedere anche nei comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa.

I due bandi saranno aperti fino al 31 dicembre 2022. I cittadini potranno partecipare con ISEE fino a 70.000 euro, del resto sono due le fasce previste: fino a 36.000 euro e fino a 70.000 euro.