Fiorio: 'Sainz-Ferrari? Decisione grave, Leclerc bravo ma fa troppi errori, Hamilton...'

La notizia dell'anno della Formula 1 è lo sbarco di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025, un trasferimento che però ha fatto storcere il naso a molti, a cominciare da Cesare Fiorio, leggenda del motorsport italiano.

«È un campione: porterà esperienza, forse non velocità», dice parlando con Libero di Hamilton. «La decisione di Maranello su Carlitos – ha continuato - è stata grave sul piano psicologico. Dovrà fare tutta la stagione sapendo che non sarà riconfermato. Privarsi di un pilota così veloce è un rischio. Sainz andrà in un top team, magari in Red Bull al posto di Perez. Oppure in Audi nel 2026 perdendo però un anno».

E ancora: «Sainz mi piace come pilota: è veloce, bravo a interpretare le strategie, non fa errori, è solido. Leclerc? Charles è bravo in prova ma fa troppi errori in gara». Cesare Fiorio è stato interpretato di recente da Riccardo Scamarcio nel film Race for Glory, in cui compare anche un piccolo cameo di Lapo Elkann. «Scamarcio è bravo a interpretare me stesso – spiega Fiorio - la sinossi racconta l’incandescente mondiale rally 1983 fra la Lancia 037, un modello molto leggero con motore centrale e due ruote motrici, che sfidò e vinse contro i più potenti bolidi dell’Audi a trazione integrale».

Erano anni completamente diversi rispetto a quelli attuali: «Le dico soltanto che quando andavo dall’Avvocato Agnelli per impostare la stagione rallistica, ricevevo sempre risposte entusiastiche. E concrete. Lo sport piaceva a quel management e la Lancia era ancora un grande marchio. C’era visione del futuro».

Cesare Fiorio oltre a portare la Lancia sul tetto del mondo è stato anche team manager di Ferrari: «Arrivai e presi a mano una squadra che, dopo la morte di Enzo Ferrari, era da rifondare. Sono stato team manager Ferrari per 35 gran premi, 9 li abbiamo vinti e in 25 siamo saliti sul podio. Sono rimasto legato a Maranello anche se me ne andai malamente, a inizio ’91. Pensi, nel salotto della mia casa in Puglia ho esposto la carrozzeria della Ferrari F1-89 con cui Nigel Mansell vinse il gran premio del Brasile nel 1989. Se non è amore per la rossa questo…».

E in quel periodo Fiorio fu ad un passo dal colpo del secolo, l'arrivo di Senna a Maranello: «Al mio arrivo portai Prost. L’idea era quella di ricreare in Ferrari il duo McLaren con Senna. In gran segreto andai a casa di Ayrton, a Montecarlo, e raggiunsi un pre-accordo. Avremmo avuto il miglior pilota di sempre e lo avrei tolto alla concorrenza. Tornato a Maranello il presidente di allora, Piero Fusaro, mi gelò: finché sarò qui io, Senna non metterà piede in Ferrari. Avevo tutti contro, Prost compreso. Me ne andai sbattendo la porta». Fiorio spiega che Senna in Ferrari resta il suo più «grande dolore. Pensate cosa avrebbe combinato il 31enne Ayrton in rosso...».

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su