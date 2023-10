Fioravanti, papà F40: 'Ora risolvo il problema dell'auto elettrica poi vado in pensione'

Leonardo Fioravanti, per chi non lo conoscesse, è una delle penne di automobili più famoso di tutti i tempi. Dal suo genio e della sue abili mani sono uscite vetture del calibro della Ferrari F40, ma anche la 308 GTB, la 288 GTO e molte altre ancora, un nome che resterà impresso per sempre nella storia dell'automotive.

Come il designer del secolo, Giorgetto Giugiaro, anche Fioravanti ha 85 anni, ed evidentemente l'annata 1938 deve essere stata decisamente ottima. «Enzo Ferrari mi definiva “l’ingegnerino di Milano che ha osato battermi”, in pista a Le Mans – ha raccontato ieri il disegnatore al Corriere della Sera - poi mi chiese di disegnargli una sportiva, non da corsa, ma per andare il sabato con gli amici alla Scala».

Parole d'apprezzamento anche nei confronti di Gianni Agnelli, il cui nipote, Lapo Elkann, ha in mente un progetto per spingere le auto elettriche: «Secondo piano di Mirafiori. Il mio ufficio accanto al suo. Quando non c’era mi divertivo a imitare la sua voce: tutti i dirigenti uscivano dalle stanze e scattavano sull’attenti. Per l’Avvocato disegnai anche una Ferrari speciale a tre posti, con tre sedili davanti».

Su Sergio Pininfarina invece «Un grande liberale con una visione del futuro. Mi ha dato l’occasione di esprimere il mio talento per 24 anni», mentre Sergio Marchionne era «Il più intelligente di tutti, ma non capiva molto di auto».

Dopo anni passati a disegnare termiche Leonardo Fioravanti ha oggi un grande obiettivo, un'auto elettrica low cost, un ultimo ballo prima della meritata pensione: «Risolvo il problema dell’auto elettrica – racconta - che è quello relativo all’energia, e poi anche io mi potrò riposare un po’ Mi occupo di innovazione da quando ero ragazzino – aggiunge - i primi disegni a 8 anni. Non è facile smettere di inventare e di cercare di risolvere problemi con il coraggio della semplicità. Per questo a differenza di altri ho abbracciato la rivoluzione elettrica».

Ma come si fa a diventare devoti all'elettrico soprattutto dopo aver realizzato per anni supercar dal rombo inconfondibile? «Dal vroum si passa al sibilo – replica Fioravanti - tutto qua. La prima auto della storia era pensata per essere elettrica. I miei primi disegni di ragazzo erano auto elettriche. Le nuove Ferrari non mi piacciono un granché, sono troppo ingombranti. Ma il problema non è il motore, bensì l’estetica».

Secondo Fioravanti, che dimostra come sempre di essere avanti anni luce, il problema delle elettriche non è tanto economico quanto sociale: «Il problema dell’elettrico non è tecnologico o estetico, ma socio-economico. Il mio penultimo brevetto prevede una piattaforma simmetrica per auto, posteriore e anteriore identici per ottenere risparmi e assicurare bellezza. In pratica una vettura elettrica bella ma low cost. Ma adesso mi devo occupare di energia».

E ancora: «Il motore termico richiede tanti pezzi, quindi tanto lavoro, quello elettrico no. Ma certe resistenze sono simili a quelle dei produttori di carrozze che non volevano le auto. L’innovazione è il motore del mondo, non le batterie o il motore termico. Sto per brevettare, manca solo l’autorizzazione europea, un sistema che utilizza la forza di gravità per produrre energia. Lo si può fare in auto sulla strada, in mare con le navi. Immagino autostrade a due corsie, una crea energia dal passaggio delle vetture, nell’altra le vetture ricaricano le batterie».

Chiusura con un altro curioso aneddoto sull'Avvocato: «Era un innovatore. Voleva realizzare il mio modello Sensiva, un’auto elettrica disegnata nel 1995 ma era una vettura troppo avanti per l’epoca. Io me ne sono andato e ho fondato Fioravanti, design e ingegneria».