FIOM: 'Incentivi auto 2024 solo per il Made in Italy, Meloni e Tavares si incontrino'

In attesa dell'ufficialità del prossimo 1 febbraio sembrerebbe essere ormai appurato che gli incentivi auto 2024 favoriranno il Made in Italy. Non è ben chiaro come ciò avverrà, fatto sta che il governo starebbe spingendo verso tale direzione proprio per dare una mano alla produzione nostrana che sta stentando.

Una scelta che il segretario generale della FIOM, Michele De Palma, condivide con tali parole: "Se le risorse che mettiamo a disposizione sono dei cittadini italiani – ha detto ieri mattina ospite del congresso di Torino 'Verso mobilità elettrica e sostenibile' come riportato da TorinoToday - quelle risorse devono essere rimesse in ciclo per favorire l'implementazione della produzione nel nostro Paese. Perché altrimenti mettiamo a disposizione risorse che servono a garantire altro. Non è che le risorse degli incentivi servono a garantire i risultati finanziari; devono garantire la produzione perché altrimenti paghiamo gli stipendi agli amministratori delegati delle multinazionali".

Altro tema caldo il confronto a distanza fra il premier Giorgia Meloni e Stellantis che negli scorsi giorni si è decisamente acceso dopo le dichiarazioni del presidente del consiglio. "Penso che tra l'amministratore delegato di una grande multinazionale e il presidente del consiglio del nostro Paese la discussione non possa essere sui giornali – spiega De Palma - credo che sia necessario farla in presenza per provare anche, se davvero c'è la volontà di dare un futuro all'industria dell'automotive nel nostro Paese, la Fiom lancia oggi una proposta. Vediamoci a Torino: organizziamo un incontro con l'amministratore delegato di Stellantis, la presidente del consiglio e le associazioni sindacali, magari a Mirafiori però facendo una visita anche a Grugliasco".

Chiusura con una polemica nei confronti del sindaco di Torino Stefano La Russo, che De Palma accusa di utilizzare in maniera errata il termine Made in Italy: "Se si dice made in Italy, poi bisogna fare le auto in Italia. Non voglio essere in polemica con il sindaco di Torino, ma sponsorizzare un auto del Made in Italy che viene fatta in altri Paesi del Mediterraneo è pubblicità ingannevole. Gli altri sindaci di Torino – ha aggiunto e concluso - sponsorizzavano le auto prodotte a Mirafiori, piuttosto che a Grugliasco. Il fatto che si sponsorizzino auto del Made in Italy prodotte in altri Paesi è una buona rendita finanziaria ed economica per il gruppo Stellantis, ma non per i lavoratori di Torino".