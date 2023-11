Dove finiscono le Tesla inutilizzabili? In Ucraina viene data loro una seconda vita

A quanto pare molte Tesla "inutilizzabili" finiscono in Ucraina, dove viene data loro una seconda vita. Il paese pare sia diventato una destinazione d'eccellenza anche per altri veicoli elettrici non più impiegabili. La maggior parte delle importazioni proverrebbero dal Nord America.

Un utente ha scoperto che la sua Tesla Model Y, precedentemente dichiarata "finita" a Vancouver, Canada, è in vendita a Uman, in Ucraina, come funzionante. Questo fenomeno sembra essere piuttosto diffuso, poiché molti paesi stanno ancora cercando di capire come gestire i veicoli elettrici a fine vita (ecco i consigli di Tesla per aumentare l'autonomia delle proprie auto).

Mentre i veicoli a combustione possono essere riparati o venduti come rottami, i veicoli elettrici presentano dei problemi in tal senso a causa delle loro batterie altamente infiammabili e tossiche. L'infrastruttura per smaltire in modo sicuro questi veicoli non è ancora adeguatamente sviluppata e ciò ha portato molte compagnie a preferire la vendita all'estero.

L'Ucraina ha capitalizzato su questa opportunità aumentando la sua quota di veicoli elettrici al 9%, pari al tasso di acquisizione degli Stati Uniti. Questo è stato reso possibile dalla riduzione delle tasse e dei dazi doganali sulle importazioni di veicoli elettrici usati e dall'apertura di officine di riparazione in tutto il paese.

In Ucraina attualmente sono presenti 11.000 stazioni di ricarica, un numero notevole per un paese più piccolo del Texas. L'elettricità a basso costo ha reso i veicoli elettrici popolari anche tra i lavoratori più poveri, specialmente dopo l'aumento dei prezzi del carburante dovuto alla guerra.

Alla luce del fatto che, in tutto il mondo, l'adozione di auto elettriche sta crescendo molto in fretta, la vendita all'estero può rappresentare solo una soluzione temporanea. Per far fronte a questo problema servirà una risposta più completa e organica anche da parte delle istituzioni.