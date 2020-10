Finisce nel fosso con la Peugeot:'Signore, lei non può parcheggiare lì',

Un esilarante video proveniente dal Regno Unito (l'accento è palese) è appena stato pubblicato sui social scatenando l'ilarità generale: il povero conducente di una Peugeot è finito in un fosso con la propria macchina per esser poi preso in giro da un passante.

La clip era già stata condivisa su YouTube all'inizio del 2019 e inizia mostrando la piccola vettura francese poggiata quasi su un lato all'interno di un avvallamento a bordo strada. Evidentemente l'uomo rimasto a bordo deve aver perso totalmente il controllo per via di una distrazione, altrimenti la situazione risulterebbe inspiegabile dato il suo apparente stato di totale lucidità.

Provando a capirci qualcosa un automobilista di passaggio rallenta e accosta, esclamando:"Signore, lei non può parcheggiare lì." Stranamente il conducente della Peugeot resta calmo mentre l'altro individuo continua a stuzzicarlo accusandolo di guidare in stato di ebbrezza.

Successivamente l'uomo a bordo della Peugeot chiede all'altro tizio informazioni circa il nome della strada sulla quale non è riuscito a restare, per riferire poi alle forze dell'ordine e ricevere un qualche tipo di aiuto. Questa la risposta:"Certo, è una stradina secondaria in cemento." Ecco, a questo punto è chiaro l'intento denigratorio, ma l'interlocutore non si fa intimidire e chiede ancora il nome della via ricevendo un:"Sì, si chiama vai a destra e Cadi nel Fosso."

E' stato necessario un aplomb straordinario per evitare di espellere invettive dalla propria bocca, ma tutto sommato ci troviamo di fronte al classico siparietto inglese tra due persone divise da un certo divario situazionale.

