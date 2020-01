Finisce nel fiume con una Audi Q8 RS da 250.000 euro: le immagini

L'Audi Q8 RS è uno dei SUV più veloci in assoluto, e rappresenta la controparte tedesca della Lamborghini Urus. Di recente un esemplare di essi ha avuto uno sfortunato incontro con l'acqua, come testimoniano le immagini fornite da Remco Gerritsen per i colleghi di Motor1.com.

In questi casi è facile incolpare il conducente per quello che è accaduto, ma le informazioni che ci arrivano sono veramente esigue per capire le circostanze che hanno portato il SUV a ritrovarsi nel fiume. Al momento sappiamo soltanto che l'incidente ha avuto luogo a Reeuwijk, in Olanda, e che il conducente del veicolo è uscito dall'abitacolo sano e salvo.

Dal numero di targa si evince che l'Audi Q8 RS era stata registrata lo scorso 4 Gennaio e quindi il proprietario ne ha goduto delle eccellenti prestazioni per appena tre settimane, fino allo sventurato e indesiderato test sottomarino. E' difficile dire se la vettura sarà in grado di tornare in strada, ma in genere l'acqua e l'elettronica non vanno molto d'accordo.

La Q8 RS in Olanda ha un prezzo di partenza poco sotto i 200.000 euro ma, secondo i report questo esemplare in particolare dovrebbe valerne quasi 250.000, che in pratica non è lontano dal rappresentare il doppio del costo italiano di una Q8 RS base: 145.000 euro. I danni sono pertanto stati ingenti, anche se non quanto quelli sfiorati dal conducente di una McLaren 570S in grosse difficoltà su un'autostrada ghiacciata.

Comunque, passando ai numeri, il grosso SUV tedesco dispone di un motore V8 da 4,0 litri capace di sprigionare 592 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia. Le prestazioni conseguenti consistono in una velocità massima di 305 km/h e in uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Valori appena inferiori a quelli della Lamborghini Urus, che è il prodotto di Sant'Agata Bolognese più apprezzato in assoluto.