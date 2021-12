Finisce male il 2021 di Tesla: richiamo per quasi 500.000 Model 3 e Model S

Iniziato con la presentazione delle nuove Model S e Model X potenti quanto PS5, il 2021 sta finendo per Tesla con una macchia non da poco: la società richiamerà volontariamente 356.309 Model 3 e 119.009 Model S.

Le Model 3 interessate dal richiamo sono state prodotte negli USA fra il 2017 e il 2020, le Model S invece sono state assemblate fra il 2014 e il 2021. Con le Model 3 ci sarebbe un problema relativo alla telecamera posteriore, con le autorità federali che pensano possa aumentare il rischio di incidente; i cavi infatti potrebbero staccarsi in seguito alla chiusura/apertura del bagagliaio, con le immagini che potrebbero non arrivare in maniera chiara allo schermo centrale.

Con le Model S invece ci sarebbe un problema al bagagliaio anteriore, anche detto "frunk" (front trunk): in pratica a causa di un disallineamento, un difetto di assemblaggio, il baule potrebbe non chiudersi in modo appropriato e aprirsi in fase di marcia. Come sottolineato da Bloomberg, si tratta di un richiamo enorme, che in termini di cifre pareggia quasi tutte le consegne effettuate nel 2020.

Gli utenti americani interessati riceveranno una notifica da parte di Tesla a partire dal mese di febbraio, con la società che ovviamente sistemerà i problemi gratuitamente. E pensare che già a fine ottobre Tesla aveva dovuto fronteggiare un richiamo, anche se in quel caso aveva risolto tutto tramite un aggiornamento OTA.