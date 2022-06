I finestrini delle Tesla parcheggiate si chiuderanno da soli in caso di pioggia

Vi è mai capitato di lasciare l’auto parcheggiata con i finestrini abbassati per qualsiasi motivo, ma all’improvviso è venuto a piovere? Ebbene, a breve i clienti Tesla non avranno più questo problema, dato che la vettura avvertirà la pioggia e li chiuderà in maniera autonoma.

Secondo Drive Tesla Canada questa era una delle features più richieste dai proprietari delle auto di Palo Alto, e un utente di Twitter, un certo Brandonee916, ha ricevuto un responso positivo da Mr. Musk in persona. Nel tweet è stato chiesto al CEO di Tesla (a proposito, leggete cosa ne pensa Elon Musk dello Smart Working) se fosse possibile avere la possibilità che l’auto chiuda i finestrini da sola nel caso in cui si trovasse in sosta con i cristalli abbassati, e Elon Musk ha risposto con un imperativo “sicuro”.

Chiaramente non sappiamo quando questa funzione verrà implementata, ma non dovrebbe volerci molto, dal momento che Tesla ha già una funzione smart che in un certo senso svolge questa mansione. Tra le impostazioni dei modelli attuali infatti, è già possibile attivare il blocco delle parte quando il conducente si allontana dall’auto, e all’occorrenza si può aggiungere anche la chiusura dei finestrini qualora fossero abbassati. Altrimenti si può scegliere di ricevere una notifica che avvisa il proprietario di aver lasciato i cristalli abbassati.

Alcuni utenti hanno però posto un quesito lecito riguardo all’aggiunta di questa nuova feature, precisando che l’auto potrebbe trovarsi in sosta a vetri abbassati con all’interno bambini o animali, e a quel punto una chiusura dei cristalli potrebbe diventare un problema, specie nei periodi caldi. A quanto pare però, l’auto verrà predisposta con un sistema che riconosce se sono presenti occupanti all’interno dell’auto, e prima di attivare la funzione chiederà conferma sullo schermo dell’infotainment.

Le features a bordo delle vetture di Palo Alto continuano quindi a crescere, ricordiamo infatti che Elon Musk potrebbe portare anche Apple AirPlay sulle Tesla.