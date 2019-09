Ora i finestrini delle Tesla si abbassano usando lo smartphone

Lo smartphone diventa sempre più centrale per i proprietari delle auto Tesla, non solo perché è alla base della acclamata feature "Summon" (con l'auto che ti raggiunge nei parcheggi), ma anche per funzioni minori, ma comunque accattivanti. Un nuovo aggiornamento alla companion app ufficiale di Tesla dà pieno controllo sui finestrini.

La nuova funzionalità ha iniziato il roll-out in questi giorni, e ci sono già diversi utenti che avendo ricevuto per primi l'aggiornamento ne hanno anche mostrato il funzionamento. È semplicissimo, nella home dell'app, nella stessa schermata dove troviamo anche i comandi per aprire e chiudere l'auto, hanno fatto la loro comparsa due nuovi bottoni virtuali. Uno per aprire i finestrini, l'altro per chiuderli.

Con un tap il finestrino fa uno scatto di circa 8cm, mentre con un secondo tap si chiudono o si aprono completamente.

L'utente di Reddit u/jwardell ha spiegato di aver ricevuto l'app prima degli altri e, come racconta lui stesso, ha la v3.10.0 dell'app e fa parte dell'early acess program. Altri utenti con la stessa versione dell'app non hanno ancora ricevuto l'aggiornamento.

Un video condiviso dall'account di Twitter @copertube mostra poi la feature in azione. I tempi di risposta tra comando via app e effettiva chiusura dei finestrini sono davvero minimi.