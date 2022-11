Ecco i finalisti per il premio Car of the Year 2023: votazione finale a gennaio

Dopo la vittoria del premio Auto dell’Anno 2022 da parte della Kia EV6, selezionata tra 7 finaliste - di cui 6 elettriche -, finalmente conosciamo le automobili in lizza per il premio Car of the Year 2023. La giuria ha selezionato nelle scorse ore i modelli finalisti su 27 aspiranti: ecco l’elenco completo.

Prima di tutto, però, una breve introduzione per chi non è a conoscenza di questo titolo: il premio Car of the Year 2023 viene consegnato da una giuria composta da 61 giornalisti automotive da tutta Europa, i quali analizzano i veicoli più interessanti dell’anno a prescindere da categorie di qualsiasi tipo e, infine, decidono per il modello più caratteristico. Nel 2022 abbiamo visto la vittoria da parte della Kia EV6 con 279 punti e 12 voti individuali, dopo una lotta serrata con la Renault Mégane E-Tech Electric.

Per il 2023, dunque, le automobili finaliste candidate all’ambito premio internazionale sono le seguenti:

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

Volkswagen ID. Buzz

La decisione finale verrà comunicata durante una cerimonia al 100° Motorshow di Bruxelles il 13 gennaio 2023, dopo la votazione che si terrà nelle prime giornate del prossimo anno, in linea con la consegna del titolo.

In tutto ciò, vi rimandiamo al lancio della nuova Mazda MX-5 2023.