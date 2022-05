Un nuovo filmato ci fa sentire il sound della Purosangue, il SUV a 12 cilindri di Ferrari

Una delle auto più attese del 2022 è sicuramente il Ferrari Purosangue, che fa già parlare di sé non solo perché primo SUV della casa del cavallino rampante, ma anche perché si tratterà di un crossover sportivo inusuale ed esclusivo, che probabilmente diventerà un riferimento del segmento.

Pochi giorni fa il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, ha confermato che il Purosangue monterà l’iconico V12, ritenuto il propulsore perfetto per questo tipo di applicazione, e siccome ogni giorno c’è qualche muletto che gira per le strade attorno alla fabbrica di Maranello, ovviamente sono apparsi in rete alcuni filmati che ci permettono di ascoltare prematuramente il sound del promettente SUV Ferrari.

Questa volta il video non è stato pubblicato dallo youtuber Varryx, ma da Niki Motorsport, che si è appostato proprio di fronte ai cancelli dello stabilimento, ma è riuscito ad immortalare l’auto tra le strade che si dipanano sulle colline modenesi.

Ebbene, guardando le immagini, e ascoltando il canto dei 12 cilindri, possiamo già affermare che il Purosangue sarà il SUV dal suono migliore in commercio, ma ricordiamo che sarà anche parecchio esclusivo dato che Ferrari ha già annunciato che il suo SUV avrà una disponibilità limitata, quindi sarà difficile vedere numeri da record come successo con la casa di Sant’Agata Bolognese, che nel 2021 ha venduto più di 8.000 Lamborghini Urus.