Filmato sulla A24 Roma-L'Aquila in monopattino elettrico

Ci risiamo, è accaduto ancora, e non sappiamo per quanto tempo ancora ci ritroveremo a scrivere notizie simili: un ragazzo è stato filmato in monopattino elettrico sulla A24 di Roma.

Parliamo del tratto urbano dell’autostrada che collega Roma a Teramo, passando per L’Aquila, anche conosciuta come Strada dei Parchi. Anche se i monopattini elettrici sono stati equiparati alle biciclette, c’è ancora gente che non ha la minima idea di come utilizzarli. In questo articolo vi spieghiamo tutte le regole del codice della strada da seguire per guidare correttamente un monopattino, c’è però qualcosa che non torna comunque: cosa fa pensare alla gente di poter guidare dispositivi da 25 km/h in autostrada? Seppure in tratti definiti urbani?



Neppure gli scooter 50cc sono ammessi, figuriamoci biciclette e monopattini. Questi ultimi non devono uscire al di fuori delle aree urbane con limite di velocità a 50 km/h, molta gente però non lo ha ancora capito o fa finta di non saperlo. Comportamenti del genere non solo sono pericolosi per se stessi e per gli altri, mettono a rischio tutti i monopattini, poiché le autorità potrebbero limitarne l’uso, aggiungere regole più severe e quant’altro. Quando invece basterebbe seguire le attuali regole per evitare filmati di questo genere, vergognosi su ogni fronte - e poco tempo fa era toccato a una rampa sul Grande Raccordo Anulare.