La nuova Abarth 600e filmata in strada con una carrozzeria viola

Lo scorso mese di gennaio Abarth ha anticipato quella che sarebbe stata la sua “auto più potente di sempre”, uno slogan accompagnato dalle foto di una vettura con livrea camouflage. La vettura aveva tutta l’aria di essere una Abarth 600 elettrica, un modello che ora inizia a circolare in strada.

Il profilo Instagram roadcar19 ha pubblicato, assieme all’account cochespias1, le immagini di quella che sembrerebbe senza alcun dubbio la nuova Abarth 600e senza camouflage ma in una carrozzeria viola. Abarth è solita scegliere colori carrozzeria sgargianti per promuovere le sue vetture, con la 500 elettrica è stato ad esempio scelto un giallo lime, mentre questo viola potrebbe essere il colore “ufficiale” della 600 Abarth, anche se il video apparso sui social non è stato accompagnato da alcuna didascalia.

Ciò che sappiamo è che il veicolo sarà accompagnato da un motore elettrico ad alte prestazioni, sospensioni mirate per garantire un’alta maneggevolezza, un differenziale limitato autobloccante adattato alle specifiche del motore elettrico, del quale però non conosciamo i dati tecnici. Sarà senza alcun dubbio una vettura più potente della Fiat 600e presentata lo scorso mese di luglio, non ci resta che capire quanto più potente. In ogni caso i tempi sono davvero duri per gli appassionati di auto sportive: Abarth è ormai proiettata su 500e e 600e, mentre la Toyota GR86 e la Subaru BRZ sono pronte a lasciare l’Europa dopo le nuove normative. Sarà sempre più difficile acquistare auto dal DNA 100% sportivo, restano i modelli Alpine che però usciranno a tiratura limitata - sempre per rispettare le normative.