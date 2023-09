Film Ferrari, Adam Driver svela: 'Non mi hanno fatto guidare nemmeno una Rossa'

E' stato presentato negli scorsi giorni il trailer del film "Ferrari", la pellicola di Michael Mann incentrata sulla vita del grandissimo Drake, personaggio mitologico e fondatore dell'omonima scuderia di Formula 1.

Diversi gli aneddoti e le curiosità emerse sul film in queste ultime ore, come ad esempio quanto svelato da Adam Driver, l'attore protagonista che interpreta proprio il Vecchio, che ha spiegato di non aver potuto guidare alcuna Ferrari sul set: “Non ho potuto guidare quelle macchine perché l’assicurazione non me l’ha permesso – ha detto lo stesso - non mi facevano toccare nulla di prezioso e costoso sul set, al massimo i sandwich”.

In ogni caso Driver ha spiegato di aver provato quasi terrore nel vedere le fuoriserie di Maranello, spiegando che "Erano pericolose". Ha invece potuto guidare delle repliche Patrick Dempsey, altro attore presente nel cast di Ferrari, e noto per il suo spirito corsaiolo: “Ho avuto paura quando ho guidato quelle Ferrari con lo chassis basso e in cui il pilota era molto esposto. Durante le sequenze notturne della Mille andavamo sempre più veloci e la visibilità era quasi compromessa. Ho sentito sulla pelle il rischio che provavano quei piloti e una grande emozione. Sembrava di essere tornati indietro nel tempo”. Dempsey ha avuto a disposizione delle repliche esatte dei bolidi con il Cavallino Rampante, costruite ad hoc proprio per il film.

Michael Mann ha cercato di riprodurre in maniera maniacale i suoni originali delle vetture presenti nel film, tra cui una vecchia Maserati da corsa di proprietà di Nick Mason, batterista dei Pink Floyd. "Non c'è niente di simile. Sono belli, minacciosi e piuttosto selvaggi", ha detto Mann a riguardo.

A Repubblica ha invece accennato all'attuale mondo delle Formula 1, spiegando di essere un po' 'ignorante' in materia: «Non so molto dell’attuale ambiente di gara di Formula 1, tranne ciò che ho letto. Ho gareggiato per sei anni in una corsa amatoriale, una Ferrari Challenge, tra un film e l’altro, non sono mai stato costante ma era bellissimo. Lì ho capito la concentrazione mentale, il fatto che devi essere dentro ciò che fai mentre il resto della tua vita scompare. Non puoi avere nient’altro che ti preoccupi. Per me era così, parlando con Lewis Hamilton, (fresco di rinnovo del contratto con Mercedes ndr), ho capito che è vero per tutti i piloti. Sei talmente preparato e concentrato che vivi una sorta di esperienza Zen».

Ricordiamo che Ferrari è uno dei 23 film che verrà presentato in questi giorni a Venezia per il Festival del Cinema, in corsa per la vittoria del prestigioso Leone d'Oro. La sensazione è che comunque vada sarà un successo.

Si tratta senza dubbio di un periodo molto fortunato per tutti gli amanti dei film di auto e adrenalinici, e oltre a Ferrari possiamo senza dubbio menzionare John Wick 4, dove Keanu Reeves ha girato delle scene di guida a Parigi senza controfigura.