I film di Fast and Furious avranno una fine: ecco tutti i dettagli

Fast & Furious 9 approderà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 18 agosto, per l'infinta gioia dei tanti appassionati all'oramai lunghissima saga a sfondo motoristico. Il franchise è presente sul grande schermo da ormai 20 anni, ma a quanto pare la produzione ha già pensato ad una possibile fine delle iterazioni.

Durante una recente intervista per The Associated Press in occasione della campagna promozionale dell'imminente pellicola, Vin Diesel si è espresso sul prossimo futuro della proprietà intellettuale affermando che altri due film sono già in lavorazione, e sembra proprio che potrebbero uscire nel 2023 e nel 2024 per chiudere la storia principale.

"Ogni storia merita la sua fine...conosco persone che non sentano che debba finire, ma credo che tutte le cose belle debbano farlo. C'è un motivo per un finale. Penso che il franchise lo meriti. Il franchise è nato dalla strada, dal cemento. Il mondo ha portato al successo un outsider portandolo a superare tutti gli altri franchise. Ma se un franchise ha un'anima, questa deve primo a poi riposare."

Vin Diesel è comparso in ogni singolo film di Fast and Furious si dal debutto della IP risalente al 2001, e se il suo proseguo dipendesse esclusivamente dai risultati al botteghino siamo certi che resterebbe viva ancora per molto tempo. Giusto per porre delle basi alla nostra affermazione dovete sapere che F9, che ha già avuto il suo debutto ad Hong Kong ed in Corea del Sud lo scorso 19 maggio per poi uscire anche in pochi altri mercati, ha raccolto ben 280 milioni di dollari. Non osiamo immaginare le cifre dopo che arriverà il 25 giugno nelle sale di Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

A ogni modo sarà Justin Lin a dirigere F10 ed F11, così come ha fatto per F9. Tra gli altri capitoli diretti dal regista taiwanese troviamo The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five e Fast & Furious 6.

Per avviarci a chiudere restando in tema vogliamo mostrarvi il dietro le quinte di Fast & Furious 9: bolidi selvaggi, tanta adrenalina e distruzione esagerata. In ultimo non possiamo non citare la Toyota Supra apparsa in Fast and Furious quando alla sua guida c'era il compianto Paul Walker: la macchina è stata battuta per cifre spaventose.