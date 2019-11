È stato il film Atto di Forza a ispirare il design del nuovo Tesla Cybertruck?

Elon Musk ha ufficialmente presentato, da pochissime ore, il suo futuristico Tesla Cybertruck, un pickup che ha davvero poco da spartire con i modelli di pari segmento visti sino ad ora. Ma il CEO della compagnia dove avrà presto l'ispirazione?

Il cinema di fantascienza può ormai contare su migliaia di produzioni diverse, alcune pellicole però sono rimaste impresse nella memoria collettiva più di altre, pensiamo a Blade Runner o al granitico Atto di Forza (in originale Total Recall), film del 1990 diretto da Paul Verhoeven che ha segnato un'intera epoca, con Arnold Schwarzenegger assoluto protagonista.



Ebbene, nel lungometraggio spuntano parecchi veicoli dalle forme assurde e spigolose, un modo anche giocoso di immaginare un futuro opprimente e per certi versi oscuro. Ebbene qualcosa ci ha fatto suonare un campanello nella mente, la vista del nuovo Cybertruck (che possiamo anche ammirare in un video ufficiale) ci ha ricordato proprio alcune vetture viste nel film uscito ben 29 anni fa ormai.



Philip K. Dick, l'autore del racconto breve da cui poi il film è stato tratto, ha immaginato tutto nel 2084, che Elon Musk sia già balzato tanto in avanti, anticipando la concorrenza di svariati decenni? Beh solo il tempo saprà dircelo, probabilmente fra 40-50 anni tutte le auto saranno come questo nuovo Cybertruck, ma è ancora presto per affermarlo con certezza.