Fikser rivela il SUV che sfiderà Tesla Model Y e Ford Mustang Mach-E

Il mondo delle auto elettriche si fa sempre più fitto. Se fino a un paio di anni fa i modelli a emissioni zero disponibili si contavano sulle dita di una mano, negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una impennata pazzesca, anche in termini di popolarità e peso commerciale.

Adesso Fisker Automotive allarga ancora l'offerta proponendo il suo SUV elettrico Ocean in occasione dell'LA Auto Show, evento che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 19 novembre. Lo spazioso veicolo si proporrà in diverse varianti e andrà in produzione presso uno stabilimento austriaco Magna tra un anno esatto.

Che Fisker avesse in sviluppo un SUV elettrico per lanciare il guanto di sfida a Tesla e Rivian lo sapevamo da un pezzo (Fisker ha annunciato 4 modelli a luglio 2020), ma negli ultimi mesi le informazioni sul modello erano state distribuite col contagocce.



Oggi invece possiamo riportare che il Fisker Ocean avrà uno scalino d'ingresso rappresentato dalla variante Sport, che arriverà sul mercato garantendo 400 chilometri di autonomia e 280 cavalli erogati da un singolo motore elettrico posto sull'asse anteriore. Prezzo di partenza americano: 37.499 dollari.



Procedendo verso il lusso ci imbattiamo nella versione Ultra la quale, per 49.999 dollari, offrirà una configurazione a doppio motore con trazione integrale per 550 cavalli di potenza e 550 chilometri di range.



In ultimo abbiamo la variante Extreme collocata ad un prezzo di 68.999 euro. Qui la cifra si fa molto importante, ma il valore è da ricercare più negli optional integrati che nelle specifiche tecniche: 565 chilometri di range, doppio motore, trazione integrale e 550 cavalli.



Insomma, Fisker Automotive ha contenuto la soglia d'ingresso per rendere competitivo il SUV e per collocarlo al di sotto dei modelli della competizione, anche se non pare riuscire ad eguagliarli in alcuni ambiti. La Ocean a motore singolo infatti va da 0 a 96 km/h in 6,9 secondi, mentre quella con due motori ci arriva in 3,6 secondi.



Il CEO del marchio Henrik Fisker ha affermato che il veicolo ha quasi raggiunto la soglia delle 20.000 prenotazioni, effettuabili attraverso un deposito di 250 dollari sul sito della compagnia. Con ogni probabilità i primi clienti riceveranno la macchina entro l'inizio del 2023.



Nel frattempo Rivian si è appena quotata in borsa mentre si appresta ad avviare le consegne dei suoi R1T ed R1S. Il primo modello è un pickup elettrico, mentre il secondo andrà a battagliare a tu per tu con l'Ocean di Fisker.