Fiido lancia la T2 Longtail, cargo e-bike che trasporta fino a 200 kg

Lo scorso mese di febbraio Fiido ha presentato la nuova e-bike C11, un modello cittadino estremamente versatile, ora invece è il turno di bazzicare in ambito cargo con la Fiido T2 Longtail.

Le e-bike cargo stanno vivendo una fase di boom e sono super richieste in tutta Europa. Permettono di trasportare facilmente un secondo passeggero, magari un bambino, oppure di trasportare pacchi sia nella parte posteriore che davanti al manubrio. La nuova Fiido T2 Longtail (letteralmente coda lunga) permette in particolare di viaggiare per 110 km con una sola carica, grazie alla sua batteria da 998,4 Wh. Il motore posteriore eroga una potenza di 750 W, la scheda tecnica non precisa se nominali oppure di picco, ma siamo abbastanza certi che Fiido abbia sviluppato la e-bike anche per l’Europa (dove la potenza per le e-bike cargo è limitata a 500 W), non a caso la velocità massima è di 25 km/h.

Il carico massimo trasportabile è di 200 kg, mentre la bici pesa da sola 39,5 kg, l’impianto frenante è infatti affidato a freni a disco idraulici a quattro pistoncini. Al di fuori dell’Europa, il modello può toccare i 45 km/h di velocità massima e può funzionare tramite un comodo acceleratore. La bici si connette anche all’app Fiido dedicata, ha un display LCD per la gestione della marcia e un potente faro anteriore. Chiude la scheda tecnica una certificazione IP54, dunque la T2 resiste a polvere e pioggia. Il prezzo di listino è pari a 1.799 euro, in fase di lancio però la bici viene venduta con 300 euro di sconto, a 1.499 euro sul sito italiano di Fiido.

Se invece state cercando un modello pieghevole, è ancora validissima la Fiido X provata a fine 2022 e ancora regolarmente in vendita.

