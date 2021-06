Fiido lancia la nuova e-bike Fiido X e il monopattino elettrico Fiido Beast

Chi bazzica il mondo delle bici elettriche “underground” conosce sicuramente il brand cinese Fiido, che negli ultimi anni ha lanciato prodotti economici molto interessanti (che trovate su Gearbeast). Ora il marchio fa un ulteriore passo in avanti con la nuova Fiido X e-bike.

Appena presentata su IndieGoGo, dove grazie a una promo lancio viene venduta fino al 50% di sconto, la nuova Fiido X presenta un telaio in lega magnesio realizzato con un nuovo processo di produzione. Essendo ancora una volta una bici pieghevole, presenta il classico sistema Fiido per ripiegare in modo semplice e veloce il tutto, una soluzione che non va a sporcare troppo il design di base.

Per il momento purtroppo non abbiamo maggiori informazioni tecniche sul prodotto, sappiamo però che la Fiido X verrà venduta con il doppio freno a disco, un sensore di coppia e un sistema di sicurezza Keyless grazie al quale potremo sbloccare e bloccare facilmente la bici. Non conosciamo neppure il prezzo finale del modello, iscrivendovi ora su IndieGoGo però potete per l’appunto ricevere un’offerta lancio fino al 50% di sconto il giorno del debutto ufficiale sulla piattaforma.

La Fiido X inoltre non sarà la sola novità in arrivo, dobbiamo prepararci anche al nuovo Fiido Beast, il primo monopattino elettrico della compagnia di cui abbiamo già un’immagine ufficiale.