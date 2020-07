La Fiido D11 elettrica è un successo: 57 ancora disponibili su IndieGoGo

Chi conosce un po' il mondo delle bici elettriche, conosce anche il marchio Fiido, brand cinese famoso per le sue biciclette compatte ed economiche. Ebbene sappiate che in arrivo c'è un nuovo modello, la Fiido D11, letteralmente esplosa con la sua campagna IndieGoGo.

Pensate che la compagnia di Hong Kong ha raccolto il 2.782% dell'obiettivo previsto, la bellezza di 319.743 euro da 451 bakers, e la campagna è ancora aperta per altri 23 giorni (l'obiettivo è infatti flessibile e l'azienda è in grado di adattare la produzione alla richiesta).

Ma come mai questa nuova Fiido D11 sta facendo impazzire gli appassionati? Semplice, in appena 12,9 kg di peso abbiamo una bici urbana pieghevole con ben 100 km di autonomia. La Fiido D11 può dunque essere la soluzione perfetta per moltissimi lavoratori e studenti che si spostano in città e non vogliono ingombrare molto con la loro bicicletta elettrica.

Superata la fase di sviluppo, la Fiido D11 è ora in produzione e verrà presto spedita in numerose località - ci vuole agosto 2020 per le prime consegne. Ma quanto costa? Il pacchetto Super Early Bird viene al cambio 712 euro e ha ancora 57 unità disponibili, dunque affrettatevi. Certo se mirate ad avere il Bonus Mobilità 2020 non sarà semplice richiedere il rimborso acquistando da IndieGoGo, se invece non potete accedere all'incentivo potete acquistare a cuor leggero (controllando che la spedizione in Italia sia garantita ovviamente).