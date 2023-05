Dopo la figlia, anche la moglie di Ken Block annuncia la partecipazione alla Pikes Peak

L’inizio del 2023 è stato triste per gli amanti del motorsport, con la scomparsa di Ken Block che ha lasciato un vuoto enorme. Eppure il suo nome continua a splendere grazie alla sua famiglia “da corsa” che ha accolto la sua eredità nel migliore dei modi: dopo la figlia Lia, anche sua moglie Lucy Block correrà alla Pikes Peak 2023.

Ad aprile Lia Block ha annunciato che parteciperà alla famosa hill climb a bordo della già leggendaria Hoonipigasus, che l’anno scorso si è rotta durante le prove il giorno prima della gara, impendendo a Ken di portarla al traguardo. Oggi invece arriva l’annuncio di Lucy Block, che conferma la sua presenza alla prestigiosa corsa in salita, dove correrà a bordo di una Sierra Echo EV numero 430 nella categoria Unlimited, al contrario della figlia che partecipa nella categoria Esibizione.

"Avere l'opportunità di guidare fino alla vetta per Ken alla Pikes Peak è un onore", ha dichiarato Lucy ai microfoni di Dirtfish. "Ha dato così tanto alla comunità degli sport d'azione. Guidare Pikes Peak International Hill Climb ci offre un modo per portare avanti lo spirito di Ken e fare qualcosa che era entusiasta di fare lui stesso. Siamo ansiosi di poter sfruttare questa opportunità per creare consapevolezza intorno al 43 Institute e celebrare l'amore di mio marito per gli sport motoristici e l'innovazione".

Quanto all’auto, a differenza delle altre Sierra a combustione interna, la Echo EV dispone di un motore elettrico Hypercraft che offre circa 300 CV e prende energia da un pacco batterie da 55,8 kWh, quanto basta per arrivare al traguardo tra le nuvole. La potenza non è esagerata, ma il veicolo è leggerissimo e raggiunge una velocità massima poco inferiore ai 200 km/h. Appuntamento dunque al 25 giugno, data in cui andrà in scena l’edizione 2023 della Pikes Peak International Hill Climb.