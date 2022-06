La figlia di John DeLorean contraria alla nuova Alpha 5 EV: non è la discendente ufficiale

Pochi giorni fa hanno svelato la nuova DeLorean Alpha 5 EV, che in breve tempo ha fatto il giro del mondo e le lamentele non hanno tardato ad arrivare. L’Alpha 5 EV è infatti un’auto ben riuscita, ma in termini di design non ha molto da spartire con l’originale, e a quanto pare non è affatto connessa all’azienda originale della DeLorean DMC-12.

E infatti la figlia di John DeLorean, Seymour, ha pubblicato un post su Instagram dove si dissocia apertamente dall’attuale DeLorean Motor Company, sottolineando che questo marchio non discende assolutamente dalla famiglia DeLorean, e anzi, la visione di John era ben diversa rispetto a quanto proposto con l’Alpha 5 EV, tanto che nel post vediamo un render realizzato dal sito DeLorean Legacy, che è “uno sforzo di Angel Guerra e Allan Portilho per creare un design tributo che possa onorare l'intramontabile e splendida vettura Delorean ipotizzando come potrebbe apparire se progettata e costruita oggi”.

Seymour ovviamente fa parte di questo progetto, che ha lo scopo di “diffondere il potente impatto positivo che suo padre e le sue auto hanno avuto su questo mondo”, quella che secondo lei è la vera eredità di Delorean.

Bisogna ricordare infatti che l’attuale DeLorean Motor Company non è una discendente ufficiale del brand originale, ma si tratta di un evoluzione di DeLorean One, uno stabilimento dedicato ai pezzi di ricambio e alla manutenzione delle vetture DMC, che venne creato da Stephen Wynne nel 1985 dopo che John DeLorean dichiarò il fallimento del marchio nel 1982, e poi divenuto DeLorean Motor Company nel 1995 (qui potete leggere tutta la storia della DeLorean DMC-12).

L’Alpha 5 EV ha un ottimo design, ma se venisse presentata senza nome e senza una descrizione, difficilmente verrebbe affiancata alla DeLorean originale, forse perché ha davvero poco da spartire con l’azienda originale.