Dalla Fiesta alla BMW 320d: 6 diesel usati che con un litro di gasolio fanno più di 20 km

Le auto diesel sono fra le più gettonate nell'usato. Chi cerca un'auto per macinare tanti chilometri e soprattutto che consuma poco, solitamente si rivolge al gasolio di seconda mano.

Anche il 2023 ha registrato un numero elevatissimo di auto usate diesel vendute, a conferma di quanto questa alimentazione continui a piacere parecchio ai nostri connazionali. Scorrendo la classifica delle più vendute, ci ha sorpreso vedere al secondo posto delle diesel la Fiat Punto, di conseguenza anche auto un po' datate continuano ad andare per la maggiore.

Un po' in barba allo stop di benzina e diesel dal 2035 in Ue, sono ancora migliaia le vetture a gasolio scambiate sul mercato, per questo motivo vogliamo consigliarvi 6 auto dai consumi molto bassi e con cui potreste macinare ancora moltissimi chilometri.

L'elenco è fornito dai tedeschi di AutoBild che hanno analizzato i loro databse soffermandosi sulle vetture a gasolio che consumano meno di cinque litri di carburante ogni 100 chilometri, quindi un litro di gasolio dura più di 20 km.

L'elenco è composto dalla Citroen C4, la Volkswagen Golf VII 1.6 TDI, dalla Skoda Octavia, dalla Ford Fiesta 1.0 Powershift, e infine, dalla Renault Captur e dalla BMW 320d berlina. Si tratta di auto che sul mercato si possono trovare con chilometraggi anche inferiori ai 100mila, e il cui prezzo è decisamente interessante. Ad esempio per una BMW si spendono fra i 10 e i 15mila km. Prezzo simile anche per la Golf, mentre per la Fiesta e la C4 si scende ulteriormente.

L'unico problema con l'elenco di queste vetture e che la maggior parte delle stesse è un Euro 5, di conseguenza ci potrebbero essere delle restrizioni nella circolazione. In Lombardia, ad esempio, non si può circolare nell'Area B di Milano. In Veneto, invece, non si potrà uscire in determinate fasce orarie durante i giorni di allerta gialla e rossa (in merito alle emissioni di Pm 10). Stesso discorso per Piemonte ed Emilia. In ogni caso stiamo parlando di restrizioni previste solo in caso di forte inquinamento, solitamente in inverno.