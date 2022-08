Mai fidarsi ciecamente del GPS: famiglia resta bloccata 2 giorni nell'Outback australiano

La navigazione satellitare ha certamente cambiato le nostre vite in positivo facilitandoci il raggiungimento delle località di nostro interesse, ma non sempre si rivela il sistema perfetto per guidarci nei viaggi: una famiglia australiana che si è persa nell’Outback a causa di Google Maps lo sa bene.

Si tratta di un piccolo inconveniente se si considera la quantità di persone che usa quotidianamente il servizio di Big G o il GPS in generale, ma che poteva finire molto male. Secondo quanto dichiarato dalle forze di polizia del New South Wales, la famiglia è stata dichiarata scomparsa l'8 agosto dopo il mancato arrivo a Packsaddle, cittadina australiana nel deserto del New South Wales.

Da ciò è partita una indagine su tutte le aree circostanti con numerose agenzie, volontari e un elicottero di ricerca e soccorso. Ebbene, alla fine la Hyundai Tucson di loro proprietà è stata trovata a 50 chilometri di distanza da Tibooburra, altra cittadina da cui provenivano: stando a quanto affermato dalla famiglia, Google Maps li ha portati fuori pista su una strada sterrata lontano dall’'autostrada di riferimento, arrivando così in una zona remota dove si sono impantanati.

A proposito di Hyundai, ecco a voi tutto ciò che bisogna sapere sulla nuova Hyundai IONIQ 6.

La madre Darian Aspinall ha spiegato che non c'era ricezione cellulare anche dopo ore di cammino in cerca di aiuto e, considerato che avevano solamente un litro d’acqua in macchina e una pozzanghera dalla quale attingere per resistere, temevano per il peggio. Fortunatamente, ora sono sani e salvi, ma è indubbio che in futuro tutti dovranno prestare maggiore attenzione a cosa consiglia il GPS senza fidarsi ciecamente.

A quest’ultimo proposito, ci sono novità interessanti per la tecnologia: Tesla ha brevettato una antenna GPS molto avanzata.