Fiat venderà la 500 nel metaverso anche negli USA: è il primo showroom virtuale al mondo

Sono tante le novità presentate dal gruppo Stellantis al CES di Las Vegas 2023; per ultima, il primo showroom mondiale di un'auto nel Metaverso. Obiettivo, vendere la Fiat 500e negli Stati Uniti anche tramite l'aiuto della realtà virtuale.

Si tratta di un canale di vendita alternativo che non si sostituisce a quelli tradizionali, ma che Stellantis ha deciso di sperimentare per aumentare ulteriormente la vendita delle auto a marchio Fiat in un mercato molto importante come quello degli Stati Uniti e del Nord America. Il lancio, presentato nelle scorse ore, è avvenuto in concomitanza con l'annuncio dello sbarco della Fiat 500e oltreoceano, che avverrà ufficialmente a partire dal 2024.

Il Fiat Metaverse Store, definito da Stellantis il ”primo showroom al mondo alimentato dal metaverso”, avverrà grazie alla partnership con Microsoft e Touchcast ed è stato mostrato nello stand della multinazionale che fu di Bill Gates. Per entrare nello showroom virtuale di casa Fiat non saranno necessari cuffie per la realtà virtuale o eventuali hardware, visto che tutti potranno accedervi; una volta dentro chiunque potrà scoprire appunto la nuova 500e e al contempo configurarla e acquistarla.

A rendere il tutto più piacevole e per certi versi reale, la presenza del Fiat Product Genius, un assistente in carne e ossa pronto a rispondere a ogni domanda dell'eventuale cliente, di modo da guidare lo stesso nel migliore dei modi verso l'acquisto. Nel corso del 2023, come ha fatto sapere Stellantis, verranno aggiunti ulteriori modelli della casa torinese allo showroom virtuale e Olivier François, il CEO di Fiat, ha spiegato che il Metaverse Store sarà uno dei “pilastri innovativi per il lancio della vettura negli Usa, portando il marchio Fiat e le auto direttamente nei salotti degli americani”.

Stellantis è stata quindi in grado di rubare la scena al Consumer Electronic Show 2023 che si chiude definitivamente oggi 8 gennaio, a cominciare dalla rilevante conferenza stampa di Carlos Tavares, che ha chiesto ai governi incentivi per l'elettrico, fino all'annuncio della partnership fra Stellantis e Archer per gli aerotaxi: una nuova sfida per il gruppo con una profonda anima italiana.