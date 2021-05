Una Fiat Uno Turbo dà spettacolo sul circuito del Nurburgring: il video da 400.000 views

La Fiat Uno è di sicuro un modello leggendario della casa torinese, presentato a Cape Canaveral nel 1983 e rimasto per parecchi anni uno dei più venduti in Italia. Ora una Fiat Uno Turbo entra in azione sulla pista del Nurburgring.

Commercializzata fra il 1985 e il 1994, la Fiat Uno è una delle vetture più iconiche mai costruite a Torino assieme alla sorella Fiat Panda, versatile e potenzialmente capace di regalare ancora molte emozioni su circuito. Ce lo dimostra una volta per tutte l’utente di YouTube cola8488, che ha portato una Fiat Uno Turbo sul famigerato circuito tedesco del Nurburgring.

Sotto il cofano dell’auto il motore originale Turbo da 130 CV, più un ovvio assetto sportivo. Grazie all’uso di una action cam abbiamo la possibilità di salire a bordo del mezzo, sul lato passeggero, per vivere in prima persona il giro su pista. La Uno si è dimostrata capace di divertire e dare spettacolo, sorpassando anche qualche vettura sulla carta più potente e prestante - del resto sappiamo bene quanto, sull’asfalto, conti anche la bravura e l’audacia del pilota alla guida.

Niente male davvero, non a caso il video su YouTube ha raccolto più di 400.000 visualizzazioni in meno di due anni - diventando di fatto un grande classico (come del resto era “classico” il motore Fire di Fiat)