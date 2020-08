Questa Fiat Uno del '96 è giunta nel 2020 con appena 900 km percorsi

La Fiat Uno è stata una delle berline compatte più importanti e riconoscibili della casa automobilistica italiana, nonché tra le vettura di maggiore successo internazionale in assoluto.

La Fiat uno infatti, da quanto è stata commercializzata nel 1983, ha piazzato ben 9 milioni di unità in tutto il mondo, risultando essere l'ottavo modello più venduto nella storia dell'automobile. Ovviamente l'altra faccia della medaglia è rappresentata dall'esiguo valore collezionistico, visto fino a pochi anni fa tra le strade italiane ce n'erano a bizzeffe.

A ogni modo, se avete comunque il pallino per la Fiat Uno, potremmo avere un'occasione che fa al caso vostro. L'esemplare riportato nella galleria in fondo alla pagina è infatti in condizioni eccellenti presso un rivenditore tedesco, e per esser portata a casa richiede 5.900 euro.

Ora, prima che possiate credere che un prezzo così alto per una piccola macchina del '96 sia assolutamente folle, vi diciamo che alcuni elementi ne aumentano innegabilmente il valore. Innanzitutto, questa Uno in Blu marino metallico è in condizioni praticamente perfette, in quanto è stata usata come veicolo da esposizione per tutto l'arco della sua vita. D'altronde ne è una prova la distanza percorsa in totale: appena 900 chilometri in 24 anni.

Le immagini degli interni poi sono ancora più interessanti, perché mostrano i sedili posteriori ancora avvolti dal cellofan originale e l'assenza di un qualsivoglia difetto nella tappezzeria o nelle plastiche. Stando a quanto scritto sul listino, la Fiat Uno è stata tenuta in garage sin da quando ha lasciato la linea produttiva, e di tanto in tanto è stata spostata per dei controlli generici.

A questo punto non possiamo non parlare della meccanica. La vettura monta il classico propulsore Fire a benzina da 1,0 litro di cilindrata ed esprime 45 cavalli di potenza e 74 Nm di coppia, convogliati verso l'asfalto da un cambio manuale a cinque rapporti il quale porta il conducente fino ad una velocità massima di 145 km/h. Arrivarci però richiede un'eternità, poiché lo scatto da 0 a 100 km/h necessita di un'attesa di 18 secondi.

