Fiat Uno Turbo, Renault 5 GT e Peugeot 205 Gti: le piccole cattive degli anni '80

Dopo essere tornati indietro nel tempo negli anni '90, con le mitiche 'bare con le ruote' Clio Williams, Saxo VTS e 106 Rallye, riavvolgiamo il nastro di un'altra decina di anni, per sbarcare nei mitici 80s.

40 anni fa circa c'erano tre auto che spopolavano fra i giovani 'maranza' dell'epoca che avevano vogliamo di un po' di brivido alla guida senza spendere una cifra da capogiro, e stiamo parlando precisamente della mitica Fiat Uno Turbo, della Renault 5 GT e infine della Peugeot 205 GTi.

Ovviamente c'erano altri modelli sportivi in circolazione come la Golf GT su tutte, ma i più tamarri erano soliti puntare su una delle tre menzionate sopra, che erano decisamente compatte, velocissime e proprio per questo estremamente pericolose.



Partiamo, per spirito di patriottismo, dalla mitica sportiva Made in Italy, realizzata fra il 1985 e il 1989. Era un'auto di tutto rispetto con prestazioni brillanti nonostante il motore, nella prima serie, fosse un 1116 cc con 105 cavalli: era in grado di raggiungere la velocità massima di 200 km/h.

Aveva inoltre un cambio a 5 marce e un impianto frenante con dischi maggiorati. Come dimenticarsi poi della tenuta di strada elevata ma anche delle migliorie estetiche come passaruoti allargati, minigonne, un nuovo paraurti anteriore con fendinebbia, uno spoiler decisamente vistoso, e uno scarico cromato che era di fatto l'orgoglio dei proprietari della Turbo.

Dalla versione standard si distinguevano anche gli interni, con sedili in velluto nero con emblema Fiat, la moquette rossa a pelo lungo, le cinture nere ma soprattutto il pannello di controllo, un piccolo schermo al centro del quadro strumenti con le spie riguardanti l'impianto di raffreddamento, lubrificazione, spia porte aperte, lampadine spente: una vera e propria chicca. Costava 14.4 milioni di lire.



Altra terribile hot tach degli anni '80 fu la Peugeot 205 GTi, di recente mostrata in versione restomod con 200 CV. Venne lanciata nel 1984 inizialmente nella versione 1.6 con 105 cavalli, quindi due anni dopo nella versione da 115 CV e poi ad ottobre la più potente, la 1.9 con motore XU9 da 1905 centimetri cubi e una potenza da 130 cavalli.

Era un'auto che aveva un grande scatto, era divertente da guidare e costava poco, anche a livello di manutenzione: i giovani ne andarono pazzi e il prezzo era di circa 20 milioni di lire.



Concludiamo il trio delle mitiche “bare con le ruote” anni '80 con la Renault 5 GT Turbo, presentata nel 1985 e dallo stesso prezzo della Uno Turbo. Il motore, derivato dallo stesso che equipaggiava la Alpine Turbo, erogava 115 CV ma con prestazioni più brillanti visto che la R5 era più piccola e maggiormente incollata all'asfalto.

Con l'aggiornamento la potenza arrivò a 120 cavalli e una velocità massima di 205 km/h, e con la cessazione della sua produzione nel 1990, terminarono anche le piccole Renault con motore sovralimentato. Avete avuto la fortuna di guidare una delle tre o magari di possederle?