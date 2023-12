Fiat, torna la Uno: venduta solo in Brasile, sarà la versione cheap della nuova Panda

Continuano a circolare le indiscrezioni in merito alla futura nuova Panda, il B-SUV che verrà ufficialmente svelato durante l'estate dell'anno prossimo, precisamente l'11 luglio del 2024, in occasione dell'anniversario Fiat.

La nuova Fiat Panda sarà costruita in Serbia, come ufficializzato pochi giorni fa dal presidente Vucic, ma non è da escludere anche in Brasile, dove Fiat vende le sue auto da decenni. A riguardo, secondo la stampa locale, è probabile che la nuova Fiat Panda 2024, da distinguere dall'attuale generazione che si chiamerà Pandina, possa essere più spartana rispetto al modello europeo e nel contempo più avventurosa.

Attenzione anche al nome, visto che la Pandona potrebbe rispolverare tre lettere amatissime dalle nostre parti, leggasi “Uno”, visto che è così che dovrebbe chiamarsi il nuovo B-SUV Made in Fiat (l'altro nome candidato è Argo). In Brasile la Fiat Uno è stata venduta fino al 2021, ma le versioni degli ultimi anni erano decisamente diverse rispetto all'utilitaria realizzata in Italia fino al 1995.

Non è ben chiara la motorizzazione, se verrà lanciato un full electric anche in Brasile, o se si punterà invece fin da subito su un ibrido. In ogni caso stiamo parlando di notizie ufficiose, di conseguenza la strategia è ancora da scrivere.

Da segnalare che Fiat è al lavoro nella terra verdeoro anche sulle prossime Pulse e Fastback che dovrebbero passare su piattaforma Small e che avranno rispetto ai modelli attuali dei design più specifici e meno “derivanti”.

Inoltre, si tratterà anche in questo caso di modelli globali, di conseguenza potremmo forse vederli anche in Europa, magari in Italia, anche se molto dipenderà dall'approvazione o meno delle rigide normative Euro 7, verso cui Stellantis ha espresso più volte il proprio disappunto.

Staremo a vedere nei prossimi mesi se tutte queste indiscrezioni saranno confermate, la cosa certa è che l'anno che verrà per Fiat e in generale per Stellantis sarà ricco di modelli verso cui l'hype è alle stelle. Oltre alla Panda stracitata in questo articolo, ricordiamo anche la nuova Lancia Ypsilon, svelata ufficialmente il prossimo febbraio, e il B-SUV di casa Alfa Romeo.