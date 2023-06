Fiat Topolino, una valanga di nuove foto: il retro, la scritta 'dolcevita' e molto altro

Dopo la prima foto ufficiale della nuova Fiat Topolino che vi abbiamo mostrato ieri, nelle scorse ore sono apparse sul web altri scatti del piccolo quadriciclo elettrico torinese.

Ancora una volta è stato il CEO di Fiat, Olivier Francois, a mostrare qualche dettaglio in più rispetto alla futura vettura dell'azienda italiana, così come fatto la scorsa settimana pubblicando le immagini degli interni della nuova Fiat 600.



Il numero uno di Fiat le ha pubblicate attraverso le proprie stories su Instagram, a cominciare da un filmato in cui si vede quello che sembrerebbe essere un gommone a motore avvicinarsi ad uno yacht dove è stata posizionata proprio la Fiat 600, nella splendida cornice di Portofino.



Mentre la barca si avvicina si vedono alcuni uomini a bordo del mezzo acquatico che invitano a non continuare le riprese. Nella seconda stories pubblicata da Francois si vede invece il lato della Topolino con all'interno una modella, scatto che ci permette anche di comprendere meglio le dimensioni della stessa vettura elettrica su base Citroen AMI. Inoltre, rispetto alla piccola francese, si nota chiaramente come la vettura non sia “speculare”, nel senso che il muso risulta essere più bombato e allungato rispetto al retro, a differenza invece della francese dove di fatto non esiste differenza.



Ancor più interessanti sono però le immagini pubblicate su Autopareri, a cominciare da uno scatto dall'alto, in cui si possono notare gli interni, anche se molto sfocati, oltre al posteriore della stessa Fiat Topolino che fino ad oggi era rimasto nascosto. Anche in questo caso sono evidenti le differenze rispetto all'AMI, a cominciare dai fanali verticali che fanno ovviamente riferimento alla mitica 600 prima versione.



Così come all'anteriore, si vede inoltre un parafango di colore grigio che va a riprendere il classico paraurti della 600 oltre al logo Fiat e al portapacchi. Infine si può meglio vedere la capottina in tessuto beige e il quadro strumenti dalla forma circolare e di piccole dimensioni.



Belli anche i dettagli, come la scritta “dolcevita” sul battitacco, ma anche “topolino” sul lunotto posteriore. Insomma, una vettura che appare davvero riuscita, per nulla lasciata al caso, e che sembra rievocare i magici anni '60. Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale che dovrebbe avvenire il prossimo 4 luglio, fra poco più di un mese. Qui potete trovare, infine, il video della Topolino in azione.