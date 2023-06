Fiat Topolino sarà un successo? Dal prezzo (6.000 euro?) alla portiere: dubbi e certezze

La scorsa settimana Stellantis ha rilasciato la prima immagine ufficiale della nuova Fiat Topolino, piccola spiaggina elettrica che si guiderà anche senza patente. In seguito sono emerse una valanga di foto della nuova Fiat Topolino che ci hanno permesso di scoprire dettagli inediti.

Da quando è stata svelata la Fiat Topolino ha di fatto diviso in due la critica fra chi sembra già adorarla e chi invece storce il naso. La cosa certa è che se ne sta facendo un gran parlare e ciò ovviamente non può che essere un punto a favore della piccola spiaggina elettrica.

Viene quindi lecito domandarsi se la nuova Fiat Topolino sarà un successo, o rimarrà un prodotto di nicchia. Come spesso e volentieri avviene, una grande discriminante sarà il prezzo. La Topolino è di fatto una Citroen Ami “all'italiana” e tenendo conto che il quadriciclo francese costa 7.600 euro, che diventano 5.108 con gli incentivi sfruttati al massimo, è lecito aspettarsi una cifra molto simile, molto probabilmente un migliaio di euro in più tenendo conto delle finiture di pregio di cui gode la “bimba” di casa Fiat.

Altro punto che sta facendo discutere sul web sono le portiere. La Topolino è stata presentata in versione molto fresh, estiva, quindi con delle semplici corde al posto delle porte: sarà presenta una versione finale “invernale”? Al momento è difficile dirlo ma è logico pensare che se Stellantis vuole vendere la sua piccola in tutte le città italiane, e non soltanto ad esempio in alcune mete turistiche, (ci viene in mente Capri ad esempio, ma anche Ischia, Gallipoli e via discorrendo), a quel punto dovrà pensare una versione “chiusa” della stessa. Non è da escludere una seconda opzione, che le portiere si trovino aftermarket, magari prese direttamente dall'Ami.

In favore della Topolino c'è indubbiamente il design, davvero apprezzabile per i suoi richiami ai modelli old school dell'azienda torinese e alla Dolce Vita: nulla pare essere lasciato al caso e il popolo della rete sembrerebbe per ora aver apprezzato.

C'è poi l'aspetto elettrico, quindi bassi consumi, e infine, il fatto che si possa guidare senza alcuna patente, rendendo accessibile la vettura anche agli over 16. Tenendo conto che una Mini Car nuova costa in media sui 10mila euro, la Topolino potrebbe sbaragliare la concorrenza, anche acquistandola senza incentivi. Insomma, tante premesse interessanti e qualche piccolo dubbio, ma se dovessimo puntare un euro scommetteremmo sul fatto che la Topolino diventerà un successo.