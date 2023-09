Fiat Topolino, sito in crash dopo apertura ordinazioni: migliaia di acquisti in corso?

Da poco più di 24 ore a questa parte la Fiat Topolino è finalmente ordinabile. Basta recarsi sul sito ufficiale di Fiat, selezionare la vettura, e fare ordina. Tutto molto bello se non fosse che nelle prime ore subito dopo l'apertura degli ordini, il sito è andato in crash.

Una situazione un po' fastidiosa ma che nel contempo potrebbe significare un numero di acquisti record della più piccola di casa Fiat. La Topolino venne presentata lo scorso luglio insieme alla 600 e fin da subito ha attirato l'attenzione di curiosi, fan e addetti ai lavori.

Il piccolo quadriciclo elettrico, pensato appositamente per la città, raggiunge una velocità massima di 45 km/h ed ha un'autonomia di 75 km, numeri perfetti per circolare in grandi città come ad esempio Milano, Roma o Napoli.

Già lo scorso 4 luglio, subito dopo la presentazione, vennero pre-ordinate più di 10mila unità grazie all'iniziativa “Be the first”, e dallo scorso 19 settembre sono quindi scattati gli ordini per tutti.

Evidentemente gli italiani non vedevano l'ora di mettere le proprie mani sul simpatico quadriciclo green che ricorda da vicino le vecchie Fiat degli anni '60. Le consegne scatteranno però solo da gennaio 2024 di conseguenza bisognerà pazientare un po' prima di vedere la Topolino circolare sulle nostre strade.

A stuzzicare i nostri connazionali è il prezzo di vendita, 7.544 euro o eventualmente 39 euro al mese con un anticipo di 2.582 euro, una cifra senza dubbio non esagerata soprattutto per chi cerca un'auto comoda, agile e scattante da utilizzare nel traffico cittadino e con cui si possa andare ovunque.

Non va infatti dimenticato che le auto elettriche hanno accesso ad ogni zona (salvo eventuali restrizioni) di una città, e spesso e volentieri possono anche godere di parcheggi gratuiti. Insomma, una vera e propria comodità che sembra stia attirando migliaia di italiani, pronti ad accomodarsi nella nuova Topolino.



N.B. Al momento in cui vi scriviamo il sito è tornato perfettamente utilizzabile e la Fiat Topolino si può comodamente acquistare.