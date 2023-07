La nuova Fiat Topolino elettrica ha anche la doccia come optional: come funziona

E' stata ufficialmente svelata tramite diretta video streaming la nuova Fiat Topolino, piccolo quadriciclo elettrico torinese nata su base Citroen Ami, il cui prezzo partirà leggermente al di sotto dei 10mila euro, precisamente 9.890.

La nuova Fiat Topolino è "una soluzione ideale per la mobilità urbana e di brevi distanze in grado di andare ovunque grazie alla sua dimensione e alla mobilità 100% elettrica. Omaggio alla storia del marchio e alla sua capacità di innovare con simpatia e disinvoltura, incarna perfettamente lo stile della nuova Dolce Vita e la pura bellezza italiana", quanto si legge nella presentazione ufficiale della stessa casa produttrice.

Il piccolo quadriciclo elettrico si rivolge ad un pubblico trasversale, a cominciare dai giovani tenendo conto che la piccola vettura è guidabile dai 14 anni in su, quindi con il classico patentino. A conferma di ciò i tanti dettagli presenti all'interno della vettura, come ad esempio il porta smartphone messo in posizione centrale che di fatto va a creare una sorta di sistema infotainment, con l'aggiunta di un gancio porta borse sul lato passeggero.

A spiccare è però un accessorio esclusivo venduto come optional aggiuntivo, precisamente una doccetta: si tratta di un sistema che si inserisce nella vettura (dalle foto sembra che l'innesto sia in zona sotto il volante), e che permette quindi di fare una doccia al volo.

Ovviamente questo optional è riservato alla versione spiaggina, quella sprovvista di portiere e sostituite con dei cordoni in stile nautico e un prezioso battitacco con scritto Dolce Vita, quindi un tettuccio apribile in tela.

"Fiat Topolino – si legge ancora sulla nota - farà nuovamente innamorare i giovani dell’auto, affascinando la Gen Z, un pubblico attento ai temi della sostenibilità, con una spiccata sensibilità e il desiderio di disporre di una soluzione di trasporto ecologica, personale e intuitiva. Topolino rappresenta anche il sogno a quattro ruote degli appassionati della riviera, essendo il veicolo perfetto per vivere l’estate sulle strette strade della splendida costa italiana. Una doppia anima straordinaria: ideale sia per i piccoli borghi marinari sia per il caotico centro cittadino".

Ricordiamo che in occasione della presentazione della Topolino, Fiat ha svelato anche la 600, B-SUV full electric con 400km di autonomia.