Fiat Topolino con le portiere: ecco la versione ufficiale avvistata a Milano. Video

Proseguono gli aggiornamenti e le indiscrezioni in merito alla nuova Fiat Topolino, la cui prima foto ufficiale è stata mostrata poche settimane fa. Dopo il render della Fiat Topolino con le portiere, arriva finalmente lo scatto della versione ufficiale del quadriciclo Fiat in stile “invernale”.

A Milano è stata infatti avvistata in questi giorni la piccola elettrica torinese con tanto di portiere e finestrini, così come potete notare dalla foto e dal video pubblicati su questa pagina. Chi temesse quindi una commercializzazione solo della versione “spiaggina”, con la corda invece della portiera, senza finestrini, e con il tettuccio in tela apribile, dovrà ovviamente ricredersi visto che Fiat non ha lasciato nulla al caso proponendo più versioni della stessa piccola icona torinese.

E così che il modello “invernale” della Topolino prevedrà portiere e finestrini di modo da poter guidare in qualsiasi clima: caldo, freddo e pioggia. Ricordiamo che secondo le indiscrezioni l'azienda di automobili italiana dovrebbe presentare la Topolino il prossimo 4 luglio, compleanno della mitica 500 che cadrà quindi fra poco meno di due settimane.

Al momento non sono stati forniti dettagli su specifiche tecniche, ne tanto meno il prezzo, ma in ogni caso la nuova Topolino dovrebbe essere dotata di una batteria con una discreta autonomia, di almeno un centinaio di km, e nel contempo di un prezzo contenuto, si parla di circa 8.000 euro che potrebbero ulteriormente scendere grazie agli incentivi.

Infine va ricordato che la nuova Fiat Topolino nasce su base Citroen Ami, che esteticamente appare senza dubbio meno stilosa rispetto “all'abbellimento” proposto dai designer italiani. La sensazione, soprattutto se il prezzo dovesse essere in linea con i rumors, è che alla fine il piccolo modello elettrico torinese sarà un successo: ovviamente non vediamo l'ora del suo lancio ufficiale per scoprire tutti i suoi segreti.