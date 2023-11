Fiat Topolino omaggia Disney: 5 versioni speciali dedicate a Mickey Mouse

Lo scorso 16 novembre vi abbiamo anticipato che Fiat avrebbe lanciato 5 speciali Topolino realizzate in collaborazione con Disney. Ebbene ecco i modelli disegnati dal Centro Stile Fiat ispirati dai creativi Disney, uno dei quali realizzato con la partecipazione dell’artista Giorgio Cavazzano.

Fiat onora i 100 anni della Disney con cinque interpretazioni uniche di Fiat Topolino, il quadriciclo visto a EICMA 2023. Purtroppo non si tratta di livree che potremo acquistare ma di cinque one-off (pezzi unici), presentate presso Casa 500 al quarto piano della prestigiosa Pinacoteca Agnelli.

Mickey Mouse è così diventato - per l’ennesima volta - una fonte preziosa di ispirazione: le livree percorrono un viaggio attraverso il tempo e l’arte, dalle origini ai giorni nostri, sia per quanto riguarda il personaggio Disney che per le Topolino storiche di Fiat. L’epopea Disney del resto è molto simile a quella Fiat in termini pratici, con il Lingotto che ha appena festeggiato i 100 anni proprio come l’azienda americana. Topolino invece, il celebre topo animato che ispirò la celebre vettura Fiat degli anni Trenta, ne ha compiuti da poco 95.

Assieme al design celebrativo realizzato dall’artista Disney Giorgio Cavazzano, le restanti quattro versioni speciali riprendono temi specifici: historical, modern, street, e abstract. Historical attinge alla grafica del famoso cortometraggio Steamboat Willie, Modern invece offre una trama con le iniziali di Mickey Mouse. Live Abstract omaggia i tocchi grafici e i simboli astratti, infine Street contiene riferimenti ai graffiti che rendono omaggio a Topolino con spirito urban.