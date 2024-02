Dalla Fiat Topolino alla Microlino: 5 quadricicli elettrici per sostituire la propria auto

Nel corso del 2023 c'è stata una vera e propria esplosione dei quadricicli elettrici. Basti pensare che ne sono stati venduti circa 16mila in tutto lo stivale, e i clienti li hanno acquistati in particolare per muoversi più agilmente nelle grandi città.

Vogliamo quindi consigliarvi cinque quadricicli elettrici che potrebbero andare a sostituire la vostra auto qualora voleste fare il doppio grande passo: passare alla mobilità green, e nel contempo, abbandonare la vettura.

Come accennato sopra, si tratta di mezzi pensati soprattutto per le città, avendo autonomia ridotta ma abbastanza per muoversi agilmente per andare al lavoro, a scuola o fare la spesa. Inoltre sono facilmente parcheggiabili ed essendo green hanno accesso anche alle ZTL.

Partiamo dal quadriciclo più venduto, la Citroen Ami, che nel corso del 2023 ha rappresentato ben il 61% delle vendite della categoria, con 6.313 vetture immatricolate. La piccola francese ha una velocità massima di 45 km/h, un'autonomia di 75 km (3,5 ore per la ricarica completa da qualsiasi presa domestica) e si può guidare già dai 14 anni in su grazie al patentino. Il prezzo di listino è di 7.200 euro ma si può usufruire degli incentivi, fino al 30% senza rottamazione (prezzo scende a 5.040 euro), o fino al 40% in caso di rottamazione (il prezzo di acquisto finale diventa 4.320 euro).

Proseguiamo con la gemella della Citroen Ami, leggasi la Fiat Topolino, presentata ufficialmente lo scorso luglio, e in vendita a 9.890 euro salvo incentivi e promo: le prestazioni sono le stesse dell'Ami. Ma non finisce qui perchè c'è anche la terza “gemella”, leggasi la Opel Rocks-e, senza dubbio la più “frizzante” delle tre, che ha un prezzo di 7.990 euro salvo incentivi.

Ovviamente ci sono anche delle alternative, a cominciare da quella che a livello stilistico è la più interessante, la Microlino, in vendita dallo scorso giugno in Italia a 24mila euro. Si tratta di un quadriciclo pesante che è presente in tre versioni, Urban, Dolce e Competizione, con tre diversi tagli della batteria, per un'autonomia minima di 95 fino ad un massimo di 230 km. La velocità massima è di 90 km/h, mentre le sue dimensioni sono di 2,4 metri per 1,4 di larghezza.

Chiudiamo con un altro quadriciclo pesante, la XEV Yoyo, vetturina dotata di 10 cavalli, con una velocità massima di 80 km/h e un'autonomia fino a 150 km/h. Le dimensioni sono superiori alla Microlino, essendo lunga 2,5 metri per una larghezza di 1,5, mentre il prezzo, sempre senza incentivi, è di 14.900 euro.